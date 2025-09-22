NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
La reacción de Trump se da en medio del imponente operativo de las Fuerzas Armadas estadounidenses en aguas del sur del Caribe, cerca de Venezuela.

En su red social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un polémico video en el que se ve a ciudadanos venezolanos en entrenamientos militares clandestinos, sin embargo, los utilizó para burlarse en tono sarcástico.

Luego de lo que el régimen calificó como una "multitudinaria" jornada de alistamiento para la Milicia Bolivariana, declaraciones que sería desmentidas por la oposición, han surgido videos de presuntos entrenamientos de la dictadura a personas del común y simpatizantes chavistas.

En algunas grabaciones, se ve a militares supervisando movimientos en los que personas de la tercera edad, jóvenes y hasta madres sin ningún tipo de noción sobre el ejercicio militar, empuñando armas y corriendo en busca de refugio como si de un operativo real se tratara.

Los videos han sido difundidos en redes sociales y han provocado burlas y señalamientos de internautas que cuestionaron la capacidad de los "militantes" del régimen para llevar a cabo estos ejercicios.

Tras esto, el mandatario republicano lanzó el video acompañado de una frase cargada de sarcasmo y a modo de burla: "TOP SECRET: Atrapamos a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!".

La reacción de Trump se da en medio del imponente operativo de las Fuerzas Armadas estadounidenses en aguas del sur del Caribe, cerca de Venezuela.

Desde que Estados Unidos desplegó tropas, bombarderos y cazas en el mar, se ha puesto sobre la mesa un eventual procedimiento para sacar del poder a Maduro, por lo que el líder del régimen ha respondido con operativos militares y una infructuosa convocatoria de milicias callejeras que deja más dudas que certezas.

Horas antes de la publicación, Trump se jactó de la nula presencia de botes y narcolanchas en el Caribe por la presencia de sus Fuerzas Armadas.

"Ya no hay barcos en el agua. Estamos buscando más barcos. Ni siquiera se encuentra un barco pesquero. Ni siquiera se encuentran cruceros ni nada. No hay nada en el agua en Venezuela. Es realmente extraño. ¿Sabes qué significa eso? Significa que no hay drogas entrando (a EE. UU.)", dijo.

