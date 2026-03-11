La NASA confirmo que este miércoles una extraña “bola de fuego” atravesó los cielos y brilló más que el planeta Venus: así se vio

La NASA Space Alerts, notificó a través de su red social X que en el amanecer de este 11 de marzo múltiples testigos informaron el avistamiento de “una bola de fuego” en los cielos de Nueva York.

Se trata de un “meteoro" que "se hizo visible sobre Rathbone, Nueva York, moviéndose hacia el noroeste a 46.000 mph antes de desintegrarse sobre la ciudad de West Almond en la Interestatal 86”, explicó el portal.

Además, aclararon que el meteorito no paso por desapercibido, puesto que “numerosos testigos han reportado en el sitio web de la Sociedad Americana de Meteoros un meteorito brillante avistado el 11 de marzo”.

Según las declaraciones, este cuerpo rocoso paso por los cielos alrededor de las 00:01, hora del este. Estas son las características hasta ahora registradas:

Tuvo una velocidad de entrada entre 40.000 y 260.000 km/h .

. Su impresionante brillo fue producto de la fricción al ingresar a la atmósfera.

Los análisis fueron determinados con los datos de EarthCams y otras cámaras de acceso público en la región para calcular su trayectoria exacta.

Viaje de la bola de fuego

“La primera visibilidad del bólido a 83 kilómetros sobre la ciudad de Rathbone, en el sur de Nueva York. Moviéndose hacia el noroeste a 74.000 kilómetros por hora, el meteoro recorrió más de 61 kilómetros en poco menos de 3 segundos”, se lee en la web.

Posterior a su paso se fue “desintegrándose a una altitud de 51 kilómetros sobre la ciudad de West Almond, en la Interestatal 86”.

Cabe resaltar, que ninguna organización astronómica tenía previsto una “lluvia de meteoros activa en este momento”, lo cual hace a este acontecimiento algo inusual para la ciencia.

No obstante, el 8 de marzo, un meteorito atravesó los cielos de Europa Occidental y fue captado por la Agencia Espacial Europea (ESA), y otras instituciones que hasta el momento están investigando el origen y las características de la roca espacial.