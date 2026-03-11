NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Fenómeno

La NASA confirmo que este miércoles una extraña “bola de fuego” atravesó los cielos y brilló más que el planeta Venus: así se vio

marzo 11, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Bola de fuego | Foto ESA /ALLYSKY7
Bola de fuego | Foto ESA /ALLYSKY7
El inusual acontecimiento se le registró una velocidad de entrada aproximada entre 40.000 y 260.000 km/h.

La NASA Space Alerts, notificó a través de su red social X que en el amanecer de este 11 de marzo múltiples testigos informaron el avistamiento de “una bola de fuego” en los cielos de Nueva York.

o

Se trata de un “meteoro" que "se hizo visible sobre Rathbone, Nueva York, moviéndose hacia el noroeste a 46.000 mph antes de desintegrarse sobre la ciudad de West Almond en la Interestatal 86”, explicó el portal.

Además, aclararon que el meteorito no paso por desapercibido, puesto que “numerosos testigos han reportado en el sitio web de la Sociedad Americana de Meteoros un meteorito brillante avistado el 11 de marzo”.

Según las declaraciones, este cuerpo rocoso paso por los cielos alrededor de las 00:01, hora del este. Estas son las características hasta ahora registradas:

  • Tuvo una velocidad de entrada entre 40.000 y 260.000 km/h.
  • Su impresionante brillo fue producto de la fricción al ingresar a la atmósfera.

Los análisis fueron determinados con los datos de EarthCams y otras cámaras de acceso público en la región para calcular su trayectoria exacta.

Viaje de la bola de fuego

“La primera visibilidad del bólido a 83 kilómetros sobre la ciudad de Rathbone, en el sur de Nueva York. Moviéndose hacia el noroeste a 74.000 kilómetros por hora, el meteoro recorrió más de 61 kilómetros en poco menos de 3 segundos”, se lee en la web.

Posterior a su paso se fue “desintegrándose a una altitud de 51 kilómetros sobre la ciudad de West Almond, en la Interestatal 86”.

o

Cabe resaltar, que ninguna organización astronómica tenía previsto una “lluvia de meteoros activa en este momento”, lo cual hace a este acontecimiento algo inusual para la ciencia.

No obstante, el 8 de marzo, un meteorito atravesó los cielos de Europa Occidental y fue captado por la Agencia Espacial Europea (ESA), y otras instituciones que hasta el momento están investigando el origen y las características de la roca espacial.

Temas relacionados:

Fenómeno

Nasa

Meteorito

Espacio

Planeta Tierra

Sistema Solar

Galaxia

ESA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"María Corina es una especie de presidente en espera de que se vote": experto sobre el recibimiento que ha tenido la líder venezolana en el escenario internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si vuelven van a tener unas represalias muy grandes, se les pegará un tiro en cualquier momento por cualquier motivo en las calles de Irán”: la dramática situación de las jugadoras de la selección femenina iraní

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Espacio | Foto Canva
Elon Musk

Elon Musk muestra la impresionante vista que tienen los astronautas desde el espacio en la nave espacial Dragon

China | Foto AFP
China

China avanza su carrera hacia la Luna: este es el video del exitoso despliegue y el amerizaje vertical del cohete portador Long March-10

Zancudo - Foto Canva
Salud

"No hay fronteras para el mosquito": Experto advierte sobre la imparable expansión del dengue por la crisis climática

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez recibió en Miraflores a directivos de Shell para evaluar proyectos gasíferos en Venezuela

Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Rafael Grossi | Foto EFE
Armas nucleares

Jefe del OIEA, Rafael Grossi, advierte sobre incertidumbre nuclear en Irán: "Habrá un acuerdo o habrá quizá el uso de la fuerza"

Natanz | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Agencia atómica de la ONU confirma impactos en Natanz, instalación nuclear de Irán y descarta peligro de radiación

Jesús Navarro, vocalista de la agrupación Reik - Foto de EFE
Artistas

Vocalista de Reik preocupa a sus seguidores tras compartir fotografías en un hospital

Hallan muertos a ocho esquiadores desaparecidos en avalancha en California - AFP
California

Hallan muertos a ocho esquiadores que estaban desaparecidos tras avalancha en montaña de Estados Unidos

Jugadores del Bodø/Glimt - Foto: AFP
Champions League

Modesto equipo es bautizado como el 'matagigantes de Champions', sacó a histórico club en playoffs: en redes lo ven como candidato a levantar 'la orejona'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre