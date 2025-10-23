¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

El gobierno interino de Perú declaró el martes un estado de emergencia en la capital Lima y el vecino puerto del Callao para frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado.

Sin embargo, las protestas que se han dado tras instalarse el nuevo gobierno han dejado un saldo de al menos un muerto y más de 100 heridos.

La inseguridad en Perú ha llegado a un punto crítico. Según estadísticas, las denuncias de extorsión aumentaron de 2,396 en 2023 a más de 17,000 en 2024.

En el programa Ángulo de NTN24, los analistas políticos Enrique Valderrama y Carlos Cabanillas, y el exalcalde del Lima, Jorge del Castillo, conversaron sobre este tema.

“El nuevo presidente ha dado unas muestras favorables y eso la gente lo va a tomar bien. En los siete meses que le quedan de gobierno no tiene otra cosa que sentarse en el tema de seguridad”, explicó el exalcalde de Lima.