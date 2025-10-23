NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Crisis Perú

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Las protestas que se han dado tras instalarse el nuevo gobierno han dejado un saldo de al menos un muerto y más de 100 heridos.

El gobierno interino de Perú declaró el martes un estado de emergencia en la capital Lima y el vecino puerto del Callao para frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado.

Sin embargo, las protestas que se han dado tras instalarse el nuevo gobierno han dejado un saldo de al menos un muerto y más de 100 heridos.

La inseguridad en Perú ha llegado a un punto crítico. Según estadísticas, las denuncias de extorsión aumentaron de 2,396 en 2023 a más de 17,000 en 2024.

o

En el programa Ángulo de NTN24, los analistas políticos Enrique Valderrama y Carlos Cabanillas, y el exalcalde del Lima, Jorge del Castillo, conversaron sobre este tema.

“El nuevo presidente ha dado unas muestras favorables y eso la gente lo va a tomar bien. En los siete meses que le quedan de gobierno no tiene otra cosa que sentarse en el tema de seguridad”, explicó el exalcalde de Lima.

Temas relacionados:

Crisis Perú

Perú

Inseguridad

Gobierno de Perú

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Explosión en un jardín infantil en Ucrania tras ataque de Rusia / FOTO: Captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

Miguel Uribe Londoño - Foto NTN24/ Nicolás Maduro y Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Estamos activados": régimen de Maduro continúa organizando nuevos ejercicios militares tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

Donald Trump en la ONU / FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Provea

Provea advierte: "Es inviable un país asediado por la represión, la desigualdad y el desmantelamiento institucional"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Estamos activados": régimen de Maduro continúa organizando nuevos ejercicios militares tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

Donald Trump en la ONU / FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Planeta Tierra - Foto Canva
Planeta Tierra

¿Podría desaparecer el oxígeno de la Tierra? La Nasa advierte con una predicción inesperada

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Provea

Provea advierte: "Es inviable un país asediado por la represión, la desigualdad y el desmantelamiento institucional"

Colombia y Argentina por un cupo a la final del Mundial Sub-20 - Fotos: AFP
Mundial Sub 20

Colombia y Argentina: así está el historial entre estas selecciones en los Mundiales de la categoría Sub-20

Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

"Al presidente Petro lo pueden extraditar por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles": Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP (2)
Gustavo Petro

"En Venezuela pasó y en Colombia está pasando": senadora Paola Holguín compara actitudes de Petro con las de Maduro en medio de una alta tensión con EE.UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda