¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

La líder opositora María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz el viernes, les devolvió a millones de venezolanos la esperanza de volver a tener democracia y sirvió como luz para un continente que no acepta regímenes totalitarios como el de Nicolás Maduro que cometen crímenes de lesa humanidad.

Machado, una ingeniera industrial de 58 años, ha estado escondida desde 2024 cuando las autoridades electorales del régimen declararon a Maduro, ganador de unas elecciones presidenciales calificadas como fraudulentas por la oposición y la comunidad internacional.

El régimen nunca publicó los resultados electorales oficiales disgregados, pero los datos recopilados por la oposición, verificados por un observador electoral independiente, revelaron que el candidato respaldado por Machado, Edmundo González, había ganado por una amplia mayoría.

Casada con un abogado constitucionalista y madre de tres hijos, Machado impresionó tanto a expertos como a ciudadanos comunes con su ética de trabajo y su capacidad para conectar con los votantes.

Su mensaje era simple: "Maduro lidera una mafia que ha saqueado el país y reprimido a su pueblo. Los venezolanos están hartos y la lucha por la democracia continuará hasta que todo cambie".

El Comité Noruego del Nobel honró a Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", señalando que lo había hecho "frente a un autoritarismo en constante expansión".

A mediados de 2023, Machado organizó unas elecciones primarias sin apoyo oficial, lo que desencadenó un movimiento político en un país donde el régimen de Maduro ha reprimido las protestas y encarcelado a disidentes.

Según el grupo de derechos humanos Foro Penal, con sede en Caracas, Venezuela alberga actualmente a 841 presos políticos.

Machado es otra líder opositora que ha hecho lo posible por sacar del poder a Maduro, quien tiene el poder desde hace 12 años y se ha vuelto cada vez más represivo, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.

Las Naciones Unidas han documentado su uso de la tortura y el encarcelamiento contra opositores, y la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación por crímenes de lesa humanidad.

Educada en un colegio católico femenino en Caracas y en un internado en Massachusetts, Machado estudió ingeniería y finanzas antes de incorporarse al negocio familiar.

En 2002 fundó Súmate, un grupo defensor de los derechos del votante que se convirtió en una fuerza clave de la oposición contra Hugo Chávez, predecesor de Maduro y fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Su feroz personalidad provocó enfrentamientos en la Asamblea Nacional, donde ocupó una curul desde 2010. En 2013, le dijo a Chávez la famosa frase "expropiar es robar". Su postura inflexible ha generado críticas, incluso de otros miembros de la oposición.

En aquel entonces, cuando se enfrentaba políticamente a Chávez, el entonces dictador le dedicó la célebre frase "Águilas no cazan moscas", que no le funcionó, pues la voz de Machado llegó a ser tan importante que atemorizó a ciertos legisladores, quienes la agredieron brutalmente en su rostro en abril de 2013.

Más recientemente, su apoyo abierto a los ataques militares del Gobierno del presidente Donald Trump contra lanchas presuntamente cargadas de narcóticos rumbo a Estados Unidos ha provocado fricciones dentro de algunos sectores de la oposición.

Machado, entretanto, ha forjado una estrecha alianza con Trump y le agradeció en su declaración de aceptación del Nobel.

Trump la ha calificado de "luchadora por la libertad", y el año pasado, el entonces senador Marco Rubio —ahora secretario de Estado y aliado de toda la vida— firmó una carta nominándola al Premio Nobel de la Paz.