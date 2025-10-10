"Es el epitafio de esta dictadura que tanto daño le ha hecho a los venezolanos": Omar González sobre el significado que tiene el premio Nobel de Paz para María Corina Machado

Omar González, uno de los cinco dirigentes del partido Vente Venezuela que permaneció encerrado en la Embajada de Argentina en Caracas bajo el acecho del régimen de Nicolás Maduro, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 donde se refirió al premio Nobel de Paz, galardón que recibió la líder opositora María Corina Machado.

González catalogó el reconocimiento a Machado como “un mensaje contundente del mundo libre en contra de la autocracia y la dictadura que ha destruido y saqueado” al país latinoamericano. “Venezuela está unida bajo el liderazgo de María Corina Machado y este reconocimiento hoy lo celebramos en todo el país”, comentó.

Por otro lado, el opositor venezolano analizó el significado que tiene el premio Nobel de Paz para Machado, quien ha luchado pacíficamente por el retorno de la democracia en Venezuela.

“En Venezuela estamos celebrando, en Venezuela están celebrando en las plazas y en las calles esta designación porque saben que es el epitafio de esta dictadura que tanto daño le ha hecho a los venezolanos, pero igualmente es un blindaje diplomático, por lo menos de la cacería humana que hay contra María Corina Machado”, añadió.

González argumentó, además, que el reconocimiento “va a tener consecuencias políticas inminentes”.

“Una de las primeras llamadas que recibió María Corina Machado esta mañana fue la del propio presidente Donald Trump, quien la felicitó, reconoció la lucha que ella ha librado, y desde luego, María Corina le respondió, no solo en esa llamada, sino también a través de las redes sociales agradeciendo el apoyo de la administración del presidente con el pueblo venezolano que lucha por la libertad y por la reconstrucción de nuestro país”, dijo.

Finalmente, aseguró que habrá consecuencias económicas y efectos sociales. “Nos une el deseo de que Maduro y su banda se larguen y nos permitan reconstruir a nuestro país”, concluyó.