Martes, 21 de octubre de 2025
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe reaccionó a fallo que lo absolvió de delitos por los que había sido condenado en primera instancia y envió mensaje a Diego Cadena

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Este martes, 21 de octubre, en medio de la lectura del fallo en segunda instancia en contra del expresidente, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió absolverlo.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó, este martes mediante una declaración a los medios que fue transmitida en sus redes sociales, al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que en segunda instancia resolvió absolverlo en el caso por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Uribe en su declaración agradeció a sus abogados por su gestión en medio de su defensa. También le dejó un mensaje de gracias a su familia y a la periodista y ahora candidata presidencial Vicky Dávila.

“Al margen del tema político expreso mi gratitud a Vicky Dávila y Semana que en su momento revelaron ante la opinión pública los fundamentos de este proceso”, expresó.

Además, envío un mensaje a su abogado Diego Cadena quien fue condenado en el marco del mismo caso por el delito de soborno en actuación penal.

“Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso como el doctor Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada rápidamente puedan superar sus dificultades”, aseveró.

Este martes, 21 de octubre, en medio de la lectura del fallo en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá resolvió absolver a Uribe.

Previamente, el tribunal había declarado la vulneración de derechos e ilicitud en una de las pruebas clave del proceso.

Se trata de una serie de interceptaciones que involucraron a Uribe y que surgieron de forma accidental durante investigaciones a otras personas.

Según el magistrado, en dichas interceptaciones hubo vulneración del derecho a la intimidad del exmandatario. "Se basó en información aparente y sin motivos fundados", leyó el magistrado.

El Tribunal aseguró que “el error involuntario no desvirtúa la ilicitiud”, por lo que determinó que las escuchas son fruto de una “interceptación ilícita”.

Posteriormente, el tribunal tumbó el delito de soborno en actuación penal.

Durante la lectura del fallo, el Tribunal lanzó duros cuestionamientos a la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien lo condenó en primera instancia.

Tras la decisión, el abogado Miguel Ángel del Río anunció que llevarán el proceso a casación en la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que deberá pronunciarse en última instancia sobre el proceso.

 

