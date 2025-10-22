“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

La vicepresidente segunda, Yolanda Díaz Pérez, líder del partido de extrema izquierda, lanzo fuertes declaraciones en el senado durante un debate de control por los escándalos de presunta corrupción que salpica al entorno personal y político más cercano del presidente de España, Pedro Sánchez.

“Queda el gobierno de corrupción para ratos, sigan así” declaro la política Yolanda Díaz en el senado.

Sin embargo, minutos después mediante un video publicado en sus redes sociales la vicepresidente del gobierno español intentó explicar que fue lo que sucedió.

Díaz aseguró que “he tenido un lapsus en el Senado y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos (…) son unos maleducados”.

Asimismo, explicó lo que intentaba decir en el Senado: “La corrupción es muy grave en España, que desde sumar hemos llevado una iniciativa adelante para, por primera vez en España, tener una agencia pública anticorrupción”.

Además, aclaro que “vamos a llevar una reforma integral del despido para pedir que las personas trabajadoras que denuncien casos de corrupción, como por desgracia ha pasado muchas veces en nuestro país, no puedan ser despedidos”.