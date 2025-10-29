Régimen de Venezuela asegura que destruyó dos campamentos de "narcoterroristas" colombianos mientras EE. UU. adelanta despliegue militar contra carteles en el Caribe

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela aseguró este miércoles que destruyó supuestos campamentos de "narcotraficantes terroristas" colombianos en su territorio, operaciones que coinciden con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra carteles de la droga y que es catalogado por Caracas como una "amenaza" a su soberanía.

Según Domingo Hernández Larez, jefe del comando estratégico de las fuerzas armadas del régimen, los militares arrasaron "dos campamentos logísticos utilizados por los grupos invasores Tancol", acrónimo utilizado en Venezuela para "terroristas armados narcotraficantes de Colombia".

Hernández Larez añadió en Telegram que durante las operaciones fueron hallados panfletos del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se incautaron municiones, vehículos todoterreno, chalecos tácticos y combustible.

El ELN es un grupo al margen de la ley en Colombia que controla territorio cerca de la frontera con Venezuela, zona que es considerada por los expertos como una importante fuente de coca y una puerta de entrada a la costa caribeña.

El régimen venezolano ha tratado de demostrar a Estados Unidos que lleva a cabo esfuerzos contra el narcotráfico, mientras que la Administración del presidente republicano Donald Trump adelanta despliegue militar en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Aunque Washington insiste en que se trata de una operación antidrogas, Caracas cree que el objetivo es derrocar a Maduro, quien es señalado como cabecilla del Cartel de los Soles.

Las operaciones norteamericanas comenzaron luego de que Estados Unidos anunció un aumento de recompensa contra Maduro a 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura y luego de que el Cartel de los Soles fuera designado como organización ilícita, criminal y terrorista internacional.

Hace unas semanas, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, también había anunciado una operación antidrogas y dijo que se habían destruido campamentos "narcoterroristas" del ELN y de disidentes las FARC.