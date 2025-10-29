NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela asegura que destruyó dos campamentos de "narcoterroristas" colombianos mientras EE. UU. adelanta despliegue militar contra carteles en el Caribe

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ejército de Venezuela - EFE
Ejército de Venezuela - EFE
Domingo Hernández Larez, jefe del comando estratégico de las Fuerzas Armadas del régimen, dijo que los militares arrasaron "dos campamentos logísticos" pertenecientes a los "Tancol".

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela aseguró este miércoles que destruyó supuestos campamentos de "narcotraficantes terroristas" colombianos en su territorio, operaciones que coinciden con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra carteles de la droga y que es catalogado por Caracas como una "amenaza" a su soberanía.

Según Domingo Hernández Larez, jefe del comando estratégico de las fuerzas armadas del régimen, los militares arrasaron "dos campamentos logísticos utilizados por los grupos invasores Tancol", acrónimo utilizado en Venezuela para "terroristas armados narcotraficantes de Colombia".

o

Hernández Larez añadió en Telegram que durante las operaciones fueron hallados panfletos del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se incautaron municiones, vehículos todoterreno, chalecos tácticos y combustible.

El ELN es un grupo al margen de la ley en Colombia que controla territorio cerca de la frontera con Venezuela, zona que es considerada por los expertos como una importante fuente de coca y una puerta de entrada a la costa caribeña.

El régimen venezolano ha tratado de demostrar a Estados Unidos que lleva a cabo esfuerzos contra el narcotráfico, mientras que la Administración del presidente republicano Donald Trump adelanta despliegue militar en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

o

Aunque Washington insiste en que se trata de una operación antidrogas, Caracas cree que el objetivo es derrocar a Maduro, quien es señalado como cabecilla del Cartel de los Soles.

Las operaciones norteamericanas comenzaron luego de que Estados Unidos anunció un aumento de recompensa contra Maduro a 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura y luego de que el Cartel de los Soles fuera designado como organización ilícita, criminal y terrorista internacional.

Hace unas semanas, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, también había anunciado una operación antidrogas y dijo que se habían destruido campamentos "narcoterroristas" del ELN y de disidentes las FARC.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Narcotráfico

Operaciones

Despliegue militar de Estados Unidos

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Senadores de EE.UU. señalan que Petro ha sido un “fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo” y confirman que más personas en Colombia serán incluidas en la lista Clinton

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Gustavo Petro afirmó que está separado de Verónica Alcocer y la defiende tras ser incluida en la lista OFAC

Reserva de agua | Foto Canva
América Latina

El país latinoamericano que esconde la mayor reserva de agua del planeta: su profundidad es impactante

El colombo-israelí Elkana Bohbot, liberado por Hamás - Foto AFP
Rehenes

Así quedó registrado el momento en el que ciudadano colombo-israelí logró comunicarse con su familia minutos antes de su liberación

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Gustavo Petro afirmó que está separado de Verónica Alcocer y la defiende tras ser incluida en la lista OFAC

Reserva de agua | Foto Canva
América Latina

El país latinoamericano que esconde la mayor reserva de agua del planeta: su profundidad es impactante

Huracán Melissa - Captura de imagen
Huracán Melissa

Esta es la razón por la que huracanes como Melissa son cada vez más comunes

UEFA | Foto: AFP
UEFA

La UEFA aprueba “a su pesar” que se jueguen partidos de La Liga y la Serie A en el extranjero

El colombo-israelí Elkana Bohbot, liberado por Hamás - Foto AFP
Rehenes

Así quedó registrado el momento en el que ciudadano colombo-israelí logró comunicarse con su familia minutos antes de su liberación

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa - Foto EFE
Cuba

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa

Cubano deportado a cárcel de África por parte de EE. UU. - Fotos: referencia Canva
Migrantes cubanos

“Esto es una sentencia de muerte”: amiga del cubano deportado por EE. UU. a una cárcel de máxima seguridad en África donde inició una huelga de hambre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda