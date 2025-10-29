El régimen de Maduro presiona a Trinidad tras adjudicación de bloque petrolero: exige pruebas de campo en las profundidades del mar

El régimen de Nicolás Maduro está buscando la ubicación y otros detalles sobre las primeras pruebas de campo que realizará Exxon Mobil en un área de aguas profundas que fue recientemente adjudicada en Trinidad y Tobago, según informó Reuters con base en dos fuentes y un documento.

La vicepresidente y ministra de Petróleo de Maduro, Delcy Rodríguez, exigió información sobre los planes de Exxon, incluyendo si los posibles yacimientos podrían extenderse al territorio venezolano.

VEA TAMBIÉN Operaciones de ExxonMobil en el Esequibo reaviva la disputa entre Venezuela y Guyana o

Según una nota diplomática enviada al ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Rodríguez transmitió esta solicitud en una reunión que convocó a principios de este mes con el jefe interino de la misión de Venezuela en Caracas, Dayne-Marc Chin Slick.

Exxon obtuvo la adjudicación del bloque a principios de este año, lo que marca su regreso a Trinidad para actividades de exploración de petróleo y gas. El bloque se encuentra cerca de la frontera marítima con Venezuela y al noroeste del prolífico bloque Stabroek, que Exxon opera en la cercana Guyana.

La Asamblea Nacional de Venezuela del régimen declaró el martes persona non grata al primer ministro de Trinidad, lo que supone un nuevo deterioro de las relaciones bilaterales.

El régimen suspendió el lunes un amplio pacto energético con el país, incluidos varios proyectos de gas conjuntos, después de que Nicolás Maduro criticara lo que llamó su postura proestadounidense en medio de la actual escalada militar en la región.

Un enfrentamiento similar con Guyana en los últimos años llevó a la suspensión de las perforaciones de Exxon en la parte norte del bloque Stabroek, que fue declarado en fuerza mayor debido a la incapacidad de Exxon para completar el trabajo de exploración allí.

Rodríguez dijo al jefe interino de la misión de Trinidad, Chin Slick, que, según el Artículo 8 de un tratado de delimitación de fronteras territoriales, cualquiera de los países debe informar al otro de cualquier exploración planificada siempre que el área esté dentro de los 500 metros de la frontera, según la nota diplomática.

Trinidad y Venezuela, cabe resaltar, se encuentran a solo 9,7 kilómetros de distancia en su punto más cercano.

Trinidad está preparada para informar a Venezuela sobre un estudio sísmico que Exxon planea realizar el próximo año, pero no dará más detalles sobre el plan de trabajo ni dirá si existe la posibilidad de un descubrimiento que se extienda a Venezuela, ya que no se ha realizado ninguno, según un memorándum interno del Gobierno de Trinidad.

"El Gobierno de Trinidad y Tobago está sujeto a disposiciones de confidencialidad y, en consecuencia, no se puede divulgar información específica y detallada sobre las operaciones de Exxon Mobil en el Bloque TTUD 1", afirma el memorando del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta abril, cuando cambió el Gobierno de Trinidad, los dos países mantenían estrechas relaciones, y Caracas había otorgado una licencia a Shell y a la Compañía Nacional de Gas de Trinidad para desarrollar el yacimiento de gas Dragón de 4,2 billones de pies cúbicos en aguas venezolanas.

VEA TAMBIÉN Explosión desató impactante incendio en una refinería de Chevron o

Venezuela también acordó en 2020 no oponerse a los planes de Trinidad para desarrollar su parte del yacimiento de gas Loran-Manatee, estimado en 10 billones de pies cúbicos (TCF). Alrededor del 73% de las reservas se encuentran en territorio venezolano.

Sin embargo, las relaciones bilaterales se han complicado desde la llegada de la nueva primera ministra de Trinidad, Kamla Persad-Bissessar. Rodríguez afirmó esta semana que la actitud de Trinidad hacia Venezuela era "hostil".