NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

El régimen de Maduro presiona a Trinidad tras adjudicación de bloque petrolero: exige pruebas de campo en las profundidades del mar

octubre 29, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez - Foto AFP
Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez - Foto AFP
La disputa por exploraciones petroleras en el Caribe deteriora aún más las relaciones entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El régimen de Nicolás Maduro está buscando la ubicación y otros detalles sobre las primeras pruebas de campo que realizará Exxon Mobil en un área de aguas profundas que fue recientemente adjudicada en Trinidad y Tobago, según informó Reuters con base en dos fuentes y un documento.

La vicepresidente y ministra de Petróleo de Maduro, Delcy Rodríguez, exigió información sobre los planes de Exxon, incluyendo si los posibles yacimientos podrían extenderse al territorio venezolano.

o

Según una nota diplomática enviada al ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Rodríguez transmitió esta solicitud en una reunión que convocó a principios de este mes con el jefe interino de la misión de Venezuela en Caracas, Dayne-Marc Chin Slick.

Exxon obtuvo la adjudicación del bloque a principios de este año, lo que marca su regreso a Trinidad para actividades de exploración de petróleo y gas. El bloque se encuentra cerca de la frontera marítima con Venezuela y al noroeste del prolífico bloque Stabroek, que Exxon opera en la cercana Guyana.

La Asamblea Nacional de Venezuela del régimen declaró el martes persona non grata al primer ministro de Trinidad, lo que supone un nuevo deterioro de las relaciones bilaterales.

o

El régimen suspendió el lunes un amplio pacto energético con el país, incluidos varios proyectos de gas conjuntos, después de que Nicolás Maduro criticara lo que llamó su postura proestadounidense en medio de la actual escalada militar en la región.

Un enfrentamiento similar con Guyana en los últimos años llevó a la suspensión de las perforaciones de Exxon en la parte norte del bloque Stabroek, que fue declarado en fuerza mayor debido a la incapacidad de Exxon para completar el trabajo de exploración allí.

Rodríguez dijo al jefe interino de la misión de Trinidad, Chin Slick, que, según el Artículo 8 de un tratado de delimitación de fronteras territoriales, cualquiera de los países debe informar al otro de cualquier exploración planificada siempre que el área esté dentro de los 500 metros de la frontera, según la nota diplomática.

Trinidad y Venezuela, cabe resaltar, se encuentran a solo 9,7 kilómetros de distancia en su punto más cercano.

Trinidad está preparada para informar a Venezuela sobre un estudio sísmico que Exxon planea realizar el próximo año, pero no dará más detalles sobre el plan de trabajo ni dirá si existe la posibilidad de un descubrimiento que se extienda a Venezuela, ya que no se ha realizado ninguno, según un memorándum interno del Gobierno de Trinidad.

"El Gobierno de Trinidad y Tobago está sujeto a disposiciones de confidencialidad y, en consecuencia, no se puede divulgar información específica y detallada sobre las operaciones de Exxon Mobil en el Bloque TTUD 1", afirma el memorando del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta abril, cuando cambió el Gobierno de Trinidad, los dos países mantenían estrechas relaciones, y Caracas había otorgado una licencia a Shell y a la Compañía Nacional de Gas de Trinidad para desarrollar el yacimiento de gas Dragón de 4,2 billones de pies cúbicos en aguas venezolanas.

o

Venezuela también acordó en 2020 no oponerse a los planes de Trinidad para desarrollar su parte del yacimiento de gas Loran-Manatee, estimado en 10 billones de pies cúbicos (TCF). Alrededor del 73% de las reservas se encuentran en territorio venezolano.

Sin embargo, las relaciones bilaterales se han complicado desde la llegada de la nueva primera ministra de Trinidad, Kamla Persad-Bissessar. Rodríguez afirmó esta semana que la actitud de Trinidad hacia Venezuela era "hostil".

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Trinidad y Tobago

Régimen venezolano

Petróleo

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Placa tectónica fragmentada | Foto Canva
Océano

Estas son las imágenes del momento exacto en que una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico: fue captado por primera vez

Protestas al frente de hoteles que albergan a personas asiladas en Reino Unido - Foto: EFE
Migración

Reino Unido planea endurecer requisitos para el acceso de los migrantes a la residencia permanente: en esto consiste el proyecto

Así avanza la tormenta tropical Melissa - Foto: EFE
Tormenta tropical

Así se ve desde el espacio la tormenta Melissa que amenaza a Colombia y Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Placa tectónica fragmentada | Foto Canva
Océano

Estas son las imágenes del momento exacto en que una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico: fue captado por primera vez

Protestas al frente de hoteles que albergan a personas asiladas en Reino Unido - Foto: EFE
Migración

Reino Unido planea endurecer requisitos para el acceso de los migrantes a la residencia permanente: en esto consiste el proyecto

Así avanza la tormenta tropical Melissa - Foto: EFE
Tormenta tropical

Así se ve desde el espacio la tormenta Melissa que amenaza a Colombia y Venezuela

USS Gerald R. Ford (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos ordenó despliegue del poderoso portaaviones USS Gerald R. Ford para combatir el narcotráfico en el Caribe

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Miss Universe Colombia El Reality - Canal RCN
Miss Universo

Ella es Vanessa Pulgarín, la ganadora del reality 'Miss Universe Colombia' del canal RCN que representará al país en Tailandia

Flotilla Sumud / FOTO: AFP
Israel

Israel asegura que la misión de la flotilla Sumud tenía fines provocativos y estaba vinculada al grupo Hamás

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda