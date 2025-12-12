NTN24
Deportaciones

Régimen de Venezuela dice que EE.UU. suspendió los vuelos de deportación

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Venezolanos deportados desde EE. UU. / Foto: AVN
El último vuelo de repatriación fue recibido en Venezuela el pasado miércoles 10 de diciembre, con 218 migrantes deportados desde Estados Unidos.

En medio de la creciente presión de la administración de Donald Trump sobre Nicolás Maduro, este jueves Washington habría suspendido el vuelo de deportación de migrantes venezolanos que estaba programado para este día, según informó el régimen venezolano.

o

A través de un comunicado, el Ministerio de Interior y Justicia del régimen, que encabeza Diosdado Cabello, informó que la medida fue tomada de manera "unilateral" por el gobierno estadounidense.

"La suspensión interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense", reza el escrito.

"Se confía en que el gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados".

o

El último vuelo de repatriación fue recibido en Venezuela el pasado miércoles 10 de diciembre, con 218 migrantes deportados desde Estados Unidos.

o

Pese a las tensiones diplomáticas, desde enero el régimen venezolano ha recibido un total de 98 vuelos de deportación todos los miércoles y viernes.

Ya el pasado 3 de noviembre el canciller del chavismo, Yván Gil, había informado que la administración de Trump suspendió, en esa oportunidad, la ejecución de vuelos "pero que luego los había vuelto a solicitar, lo que dio pie a que se retomaran".

La presión de Estados Unidos sobre la dictadura venezolana se ha recrudecido luego de la incautación de un buque con petróleo venezolano en el Caribe por parte del Gobierno Trump y la imposición de más sanciones, mientras mantiene desde agosto el despliegue de buques militares y aviones de combate como parte de una operación contra carteles narcoterroristas, entre ellos el Cartel de los Soles.

María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

