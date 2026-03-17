Renunciar a la ciudadanía de EE. UU. ahora será mucho más barato: Departamento de Estado redujo 80% su precio

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este mes que oficialmente aplicará una reducción del 80% en la tarifa para renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos.

De ese modo, la tarifa queda con el mismo costo que cuando el Departamento de Estado empezó a cobrar por primera vez, es decir, estableciendo un costo de 450 dólares a partir del 13 de abril de 2026.

La decisión responde a revisiones de política pública y demandas legales por la proporcionalidad del cobro, de acuerdo con el documento publicado en el Federal Register, el boletín oficial del gobierno federal de Estados Unidos.

Cabe resaltar que la tarifa desde el 2015 costaba aproximadamente 2.350 dólares, ahora, el documento detalla que la reducción busca “disminuir la carga económica” para los solicitantes del Certificado de Pérdida de Nacionalidad, documento que oficializa la renuncia.

Empresas como la Association of Accidental Americans (Asociación de Estadounidenses por Accidente), principales demandantes, reaccionaron al nuevo anunció.

“La Asociación de Estadounidenses por Accidente acoge con satisfacción esta decisión, que reconoce la necesidad de hacer accesible a todos este derecho fundamental. Esta victoria es el resultado directo de seis años de incansable acción y defensas jurídicas”, manifestó el presidente de la Organización, Fabien Lehagre, en un comunicado.

Requisitos que debe tener en cuenta

El anuncio publicado en el Federal Register el pasado 13 de marzo, informa que quienes hayan solicitado su cita consular antes de 13 de abril de 2026 deberán abonar la tarifa anterior, es decir, 2.350 dólares.

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De ese modo, la tarifa de 450 dólares solo aplica a las citas después de 13 de abril. Asimismo, el proceso administrativo permanece sin cambios sustantivos, pese a la reducción de la tarifa.