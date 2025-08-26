NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Martes, 26 de agosto de 2025
Fórmula 1

Se confirman los dos pilotos que correrán para la nueva escudería Cadillac de F1; vuelven dos reconocidos corredores

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Foto: AFP
Cadillac se convertirá en 2026 en el 11º equipo de la parrilla de Fórmula 1.

Este martes la nueva escudería estadounidense Cadillac, que debutará en el campeonato de Fórmula 1 en 2026, anunció en un comunicado a sus dos pilotos.

La elección, aunque esperada por muchos, se hizo oficial a pocas horas del regreso de la acción en la categoría reina del automovilismo tras el "parón" de verano.

o

Cadillac, con sede en Detroit, Estados Unidos, correrá junto al mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Esto significa el regreso de "Checo" Pérez (que en enero cumplirá 36 años) a la F1 donde suma 281 grandes premios y seis victorias, luego de abandonar la escudería Red Bull en diciembre del año pasado.

Cadillac se convertirá en 2026 en el 11º equipo de la parrilla de Fórmula 1 y para su debut en la máxima categoría del automovilismo ha elegido a dos pilotos experimentados.

"Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que estoy seguro de asumir", señaló el mexicano en el comunicado del equipo.

Pérez debutó en F1 en 2011 de la mano de Sauber y tras pasar por McLaren, Force India y Racing Point, en 2021 fichó por Red Bull, la escudería en la que ha logrado sus mayores éxitos hasta el momento.

Con el equipo de Austria vivió sus mejores épocas, tomó parte en 89 carreras y logró 5 victorias y llegó a ser subcampeón del mundo en 2023, tras su compañero Max Verstappen.

Sin embargo, los malos resultados en 2024 (8º en el campeonato) llevó a la dirección de Red Bull a cortar su contrato en diciembre de 2024.

o

Por su parte, Bottas, que en dos días cumplirá 36 años, ganó 10 carreras cuando corría para Mercedes (2017-2021), cuando el constructor alemán dominaba el campeonato y el piloto inglés Lewis Hamilton ganaba título tras título.

Luego de abandonar Mercedes, el finlandés corrió dos temporadas en Alfa Romeo y una en Sauber (2024), sin obtener resultados destacados.

Para este año, Bottas se convirtió nuevamente en piloto de Mercedes pero desde la reserva, sin embargo, no ha pilotado en ninguna carrera de lo que va del campeonato.

Temas relacionados:

Fórmula 1

F1

Automovilismo

Checo Pérez

Valtteri Bottas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El jefe del Cartel de los Soles es un usurpador del poder": Héctor Schamis tras analizar pronunciamiento del presidente Petro sobre la organización designada por EE. UU. como criminal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Liberación de presos políticos del régimen venezolano es un gesto de distensión o una respuesta estratégica frente a las presiones de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Baterias - Foto: Canva
Reciclaje

Innovación colombiana en el reciclaje de baterías para la transición energética

Asamblea Nacional de Nicaragua - AFP
Régimen de Daniel Ortega

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Tren chocó un bus en Brasil y lo partió en dos / FOTO: Captura de video
Brasil

Impresionante accidente de tránsito: un tren partió en dos a un bus lleno de pasajeros, así fueron los momentos de pánico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Nicolas Maduro - Foto EFE
Emergencia

Maduro extiende el decreto de emergencia económica y mantiene la suspensión de garantías coincidiendo con el aumento de recompensa por su captura

Baterias - Foto: Canva
Reciclaje

Innovación colombiana en el reciclaje de baterías para la transición energética

Asamblea Nacional de Nicaragua - AFP
Régimen de Daniel Ortega

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Tren chocó un bus en Brasil y lo partió en dos / FOTO: Captura de video
Brasil

Impresionante accidente de tránsito: un tren partió en dos a un bus lleno de pasajeros, así fueron los momentos de pánico

Yulimar Rojas, atleta venezolana - Fotos de referencia: EFE / Instagram
Yulimar Rojas

Así reapareció Yulimar Rojas: con este nuevo look y mostrando su entrenamiento, la venezolana se prepara para el Mundial de Atletismo de Tokio

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Qué busca el presidente ecuatoriano con su gira por países de Latinoamérica?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano