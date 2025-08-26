Se confirman los dos pilotos que correrán para la nueva escudería Cadillac de F1; vuelven dos reconocidos corredores

Este martes la nueva escudería estadounidense Cadillac, que debutará en el campeonato de Fórmula 1 en 2026, anunció en un comunicado a sus dos pilotos.

La elección, aunque esperada por muchos, se hizo oficial a pocas horas del regreso de la acción en la categoría reina del automovilismo tras el "parón" de verano.

Cadillac, con sede en Detroit, Estados Unidos, correrá junto al mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Esto significa el regreso de "Checo" Pérez (que en enero cumplirá 36 años) a la F1 donde suma 281 grandes premios y seis victorias, luego de abandonar la escudería Red Bull en diciembre del año pasado.

Cadillac se convertirá en 2026 en el 11º equipo de la parrilla de Fórmula 1 y para su debut en la máxima categoría del automovilismo ha elegido a dos pilotos experimentados.

"Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que estoy seguro de asumir", señaló el mexicano en el comunicado del equipo.

Pérez debutó en F1 en 2011 de la mano de Sauber y tras pasar por McLaren, Force India y Racing Point, en 2021 fichó por Red Bull, la escudería en la que ha logrado sus mayores éxitos hasta el momento.

Con el equipo de Austria vivió sus mejores épocas, tomó parte en 89 carreras y logró 5 victorias y llegó a ser subcampeón del mundo en 2023, tras su compañero Max Verstappen.

Sin embargo, los malos resultados en 2024 (8º en el campeonato) llevó a la dirección de Red Bull a cortar su contrato en diciembre de 2024.

Por su parte, Bottas, que en dos días cumplirá 36 años, ganó 10 carreras cuando corría para Mercedes (2017-2021), cuando el constructor alemán dominaba el campeonato y el piloto inglés Lewis Hamilton ganaba título tras título.

Luego de abandonar Mercedes, el finlandés corrió dos temporadas en Alfa Romeo y una en Sauber (2024), sin obtener resultados destacados.

Para este año, Bottas se convirtió nuevamente en piloto de Mercedes pero desde la reserva, sin embargo, no ha pilotado en ninguna carrera de lo que va del campeonato.