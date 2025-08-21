Secretario de la ONU pide a Venezuela y EE.UU. destemplar las relaciones y resolver el conflicto pacíficamente

La tensión política entre Venezuela y Estados Unidos ha ido despertando el interés mundial debido a las últimas decisiones de Trump de enviar una flotilla especializada al Caribe, en el límire con las costas venezolana, bajo el argumento de atacar al Cartel de los Soles por enviar droga a su país.

La agencia Reuters, citando fuentes anónimas, informó que el domingo llegan a costas venezolanas los buques que transportan a 4.500 militares, incluidos 2.200 infantes de marina.

Maduro ha desplegado a la Fuerza Armada en el mar así como 4.5 millones de Milicianos armados, según sus propias cifras.

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a ambos países a "resolver sus diferencias por medios pacíficos".

Guterres reaccionó, por medio de su portavoz adjunta, Daniela Gross, al envío de tres destructores estadounidenses.

Gross dijo que Guterres "sigue muy de cerca" los últimos acontecimientos y "urge a los dos Gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la contención".

Al ser consultada si la movilización de destructores y soldados estadounidense hacia aguas de otro país constituía una violación a la carta de Naciones Unidas, la portavoz no quiso pronunciarse al respecto.