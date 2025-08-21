NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de la ONU pide a Venezuela y EE.UU. destemplar las relaciones y resolver el conflicto pacíficamente

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
Guterres habló a la prensa este jueves, en medio del interés público que hay sobre la situación en Venezuela.

La tensión política entre Venezuela y Estados Unidos ha ido despertando el interés mundial debido a las últimas decisiones de Trump de enviar una flotilla especializada al Caribe, en el límire con las costas venezolana, bajo el argumento de atacar al Cartel de los Soles por enviar droga a su país.

o

La agencia Reuters, citando fuentes anónimas, informó que el domingo llegan a costas venezolanas los buques que transportan a 4.500 militares, incluidos 2.200 infantes de marina.

Maduro ha desplegado a la Fuerza Armada en el mar así como 4.5 millones de Milicianos armados, según sus propias cifras.

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a ambos países a "resolver sus diferencias por medios pacíficos".

o

Guterres reaccionó, por medio de su portavoz adjunta, Daniela Gross, al envío de tres destructores estadounidenses.

Gross dijo que Guterres "sigue muy de cerca" los últimos acontecimientos y "urge a los dos Gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la contención".

Al ser consultada si la movilización de destructores y soldados estadounidense hacia aguas de otro país constituía una violación a la carta de Naciones Unidas, la portavoz no quiso pronunciarse al respecto.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Buque

Fuerza Armada Nacional

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Jornada de terror en Colombia: derribo de helicóptero en Antioquia y explosión en Cali dejan varios muertos y heridos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Aruba mantiene cierre de frontera con Venezuela
Aruba

Aruba intercepta embarcación con 16 indocumentados presuntamente venezolanos

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Encuesta revela creciente rechazo de la comunidad hispana a políticas migratorias de Trump en su segundo mandato

Dahud Hanid Ortiz
Homicidio

Surgen macabros detalles del estadounidense que Maduro entregó como "preso político" pese a cometer triple homicidio en España

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Aruba mantiene cierre de frontera con Venezuela
Aruba

Aruba intercepta embarcación con 16 indocumentados presuntamente venezolanos

Rosalía reafirma que su vida amorosa se guía por la autenticidad | Foto AFP News
Rosalía

Rosalía comparte una emotiva reflexión: “Me siento agradecida con cada persona que la vida me ha permitido encontrar”

Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González / FOTO: AFP
Daddy Yankee

Daddy Yankee vuelve a demandar a su exesposa Mireddys González y a su excuñada por millones de dólares

La nadadora china Yu Zidi - AFP
Natación

La natación revisará sus reglas por niña de 12 años que rompe récords en el Mundial de Singapur

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Qué esperar del primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum que tendrá a la disminución de la pobreza como bandera?

Corona de reina de belleza - Foto de referencia: EFE
Miss Venezuela

Exmiss venezolana se encuentra en grave situación médica y pide ayuda: "Es una operación delicada y costosa"

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Encuesta revela creciente rechazo de la comunidad hispana a políticas migratorias de Trump en su segundo mandato

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano