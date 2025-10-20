"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos están en una grave crisis luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el expresidente colombiano Iván Duque se refirió a la grave situación y rechazó la "irresponsabilidad” que ha tenido el presidente Petro con la relación histórica, bipartidista y bicameral" entre ambos países.

Para Duque la crisis es el resultado de que Petro siempre trata de “ubicarse del lado contrario de la historia”, inclusive a través del ofrecimiento de “apoyo militar para proteger a la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro, hoy señalada el Cartel de los Soles, por parte de los Estados Unidos”.

“Entonces, toda esta forma en la que se ha escalado verbalmente la relación, ha comprometido una relación de 200 años bipartidista, bicameral, con nuestro principal socio comercial, nuestro principal proveedor de asistencia y ayuda internacional”, señaló.

El exmandatario argumentó que no se puede dejar que el país se vaya al piso con un gobernante como Petro que, “bajo el síndrome de Nerón, lo que quiere es ver todo en llamas, ver al sector productivo pagando la cuenta de esta tragedia y él tratando de posicionarse como un bravucón que, bajo su argumento, no se arrodilla, pero sí se arrodilla ante Maduro, sí se arrodilla ante Ortega, sí se arrodilla ante la dictadura de Cuba”.

Duque también se refirió a las posturas del Gobierno del presidente Petro frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir a los carteles de la droga y mencionó a las implicaciones que tiene el hecho que, desde la Casa Blanca se comparen organizaciones criminales en Colombia con Al Qaeda.

“Al Qaeda y el ELN con la misma cosa. Al Qaeda también trataba de utilizar discursos políticos para legitimar sus atrocidades y sus actos de terror, el ELN lo ha hecho”, aseguró.

El expresidente dejó claro, además, que a su modo de ver Petro siempre “ha querido una confrontación con Donald Trump” desde el comienzo de la segunda administración del republicano.