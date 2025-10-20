NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Martes, 21 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El expresidente colombiano Iván Duque dialogó con La Noche de NTN24 sobre la grave crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia.

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos están en una grave crisis luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el expresidente colombiano Iván Duque se refirió a la grave situación y rechazó la "irresponsabilidad” que ha tenido el presidente Petro con la relación histórica, bipartidista y bicameral" entre ambos países.

o

Para Duque la crisis es el resultado de que Petro siempre trata de “ubicarse del lado contrario de la historia”, inclusive a través del ofrecimiento de “apoyo militar para proteger a la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro, hoy señalada el Cartel de los Soles, por parte de los Estados Unidos”.

“Entonces, toda esta forma en la que se ha escalado verbalmente la relación, ha comprometido una relación de 200 años bipartidista, bicameral, con nuestro principal socio comercial, nuestro principal proveedor de asistencia y ayuda internacional”, señaló.

El exmandatario argumentó que no se puede dejar que el país se vaya al piso con un gobernante como Petro que, “bajo el síndrome de Nerón, lo que quiere es ver todo en llamas, ver al sector productivo pagando la cuenta de esta tragedia y él tratando de posicionarse como un bravucón que, bajo su argumento, no se arrodilla, pero sí se arrodilla ante Maduro, sí se arrodilla ante Ortega, sí se arrodilla ante la dictadura de Cuba”.

o

Duque también se refirió a las posturas del Gobierno del presidente Petro frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir a los carteles de la droga y mencionó a las implicaciones que tiene el hecho que, desde la Casa Blanca se comparen organizaciones criminales en Colombia con Al Qaeda.

“Al Qaeda y el ELN con la misma cosa. Al Qaeda también trataba de utilizar discursos políticos para legitimar sus atrocidades y sus actos de terror, el ELN lo ha hecho”, aseguró.

El expresidente dejó claro, además, que a su modo de ver Petro siempre “ha querido una confrontación con Donald Trump” desde el comienzo de la segunda administración del republicano.

Temas relacionados:

Crisis EE. UU. - Colombia

La Noche

Trump - Petro

Colombia

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia
Crisis EE. UU. - Colombia

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Militares en el Caibe - Foto X: U. S. Marines (@USMC)
Despliegue militar de Estados Unidos

"En la fase dos se va a capturar a los líderes del Cartel de los Soles": exoficial de Inteligencia de EE. UU. sobre despliegue en el Caribe, calificado como el más grande en 30 años

Gustavo Petro y Donald Trump (EFE)
Crisis EE. UU. - Colombia

"Colombia no tiene nada para hacerle daño relevante a Estados Unidos en una guerra comercial": Alberto Bernal

Más de Actualidad

Ver más
Captura de alias Caracas - Policía y Fiscalía de Colombia
Detención

Alias 'Caracas': Quién es el hombre que aplicó atroces métodos de extorsión en Maracaibo

Denuncian al Cartel de los Soles y el Tren de Aragua | Foto AFP
Asamblea General de la ONU

“Estos grupos amenazan nuestra seguridad nacional”: EE. UU. y países latinoamericanos denuncian al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en la ONU

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección pondría en riesgo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 - Foto referencia: Canva
FIFA

Selección pondría en riesgo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026: recientemente recibió sanción por parte de la FIFA

Captura de alias Caracas - Policía y Fiscalía de Colombia
Detención

Alias 'Caracas': Quién es el hombre que aplicó atroces métodos de extorsión en Maracaibo

Denuncian al Cartel de los Soles y el Tren de Aragua | Foto AFP
Asamblea General de la ONU

“Estos grupos amenazan nuestra seguridad nacional”: EE. UU. y países latinoamericanos denuncian al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en la ONU

B King - Captura de Instagram @bkingoficial
Asesinato

Esta fue la última aparición en redes sociales de B-King, el cantante colombiano hallado muerto en México

Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Ranking FIFA

Selección sudamericana ascendería en el ranking FIFA tras amistosos y sueña con ser parte de bombo privilegiado para el sorteo del Mundial 2026

Nasa en conferencia sobre la Luna - Foto EFE
Nasa

La NASA confirma cuándo hará su próxima misión tripulada a la Luna

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda