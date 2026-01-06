NTN24
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Carolina Jiménez Sandoval, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, afirmó en La Tarde de NTN24 que esperan un proceso de transición en Venezuela en el que se puedan saldar deudas en materia de derechos humanos.

La detención y extracción de Nicolás Maduro del territorio venezolano por fuerzas militares estadounidenses ha derivado en que Delcy Rodríguez asuma como encargada de la presidencia de Venezuela, no obstante, organizaciones de Derechos Humanos han denunciado la continuidad de políticas represivas.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al menos 14 periodistas fueron detenidos en las primeras horas desde la proclamación de Delcy Rodríguez como presidente encargada ante la Asamblea Nacional ilegítima, de los cuales 13 fueron liberados después de interrogatorios y uno fue deportado.

o

Esta situación se produce bajo el marco del recién implementado Estado de Conmoción Exterior que faculta a los cuerpos de seguridad para detener a cualquier persona señalada de apoyar acciones extranjeras.

Carolina Jiménez Sandoval, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, afirmó en La Tarde de NTN24 que "lo primero que hubiésemos esperado en un proceso de transición es justamente el comienzo a saldar tantas deudas en materia de derechos humanos que tiene Venezuela". Sin embargo, advirtió que "lo que hemos visto hasta ahora es no solo que no se ha tratado de ningún tipo de excarcelación ni de liberación, sino que además vimos el proceso de detención arbitraria de periodistas".

“Los venezolanos estamos haciendo una exigencia a que este nuevo contexto político sea un contexto en el que se comiencen a dar pasos concretos para que mejore considerablemente la situación de derechos humanos en Venezuela incluyendo la liberación de las y los presos políticos porque si no, no hay transición posible”, añadió.

o

Hay que dar primeros pasos, la liberación plena de los presos políticos sería uno de ellos. Sin justicia no hay transición posible”, declaró.

