Todo lo que hay que saber del nuevo acuerdo sobre Gaza

Israel y Hamás llegaron el jueves un acuerdo de primera fase que incluye un alto el fuego para liberar a los rehenes retenidos en Gaza a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el acuerdo propuesto por los Estados Unidos y alcanzado en conversaciones indirectas en Egipto:

- Liberación de rehenes y prisioneros -

Israel dijo que el borrador final de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego había sido firmado por todas las partes, e incluía un acuerdo para la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza, tanto vivos como muertos.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, los militantes aún tienen retenidas a 47, incluidas 25 que, según el ejército israelí, están muertas.

A cambio, Israel liberará a casi 2.000 prisioneros palestinos: 250 de los cuales cumplen cadena perpetua y otros 1.700 están detenidos desde el comienzo de la guerra, dijo a la prensa un alto responsable de Hamas, hablando bajo condición de anonimato.

Es importante precisar que hasta el momento no ha habido ninguna indicación de que Israel vaya a revelar los nombres de aquellos que serán liberados.

- Listas de prisioneros -

Un punto clave en las negociaciones fue una lista de prisioneros palestinos presentada por Hamás, a quienes quiere liberar de las cárceles israelíes en la primera fase de la tregua.

Entre los presos de alto perfil que el grupo quería ver liberados se encuentra Marwan Barghouti, del rival de Hamás, el movimiento Fatah, según medios vinculados al Estado egipcio.

Pero Israel dijo que Barghouti, una figura a veces llamada el "Mandela palestino" por sus partidarios, aunque considerada un terrorista por Israel, no sería parte del intercambio.

- Ayuda en la zona -

Un mínimo diario de 400 camiones con ayuda entrará a la Franja de Gaza durante los primeros cinco días del alto el fuego, cifra que se incrementará en los días siguientes.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que su agencia estaba preparada para "intensificar su trabajo para satisfacer las graves necesidades de salud de los pacientes en toda Gaza y apoyar la rehabilitación del destruido sistema de salud".

El acuerdo también prevé "el regreso de las personas desplazadas del sur de la Franja de Gaza a la ciudad de Gaza y al norte inmediatamente".

- Retiradas programadas -

Israel dijo que su ejército se desplegaría nuevamente a una "línea amarilla" acordada dentro de 24 horas.

El acuerdo estipula "retiradas programadas" de las tropas israelíes e incluye "garantías del presidente Trump y los mediadores".

- Quedan preguntas clave -

El plan de paz de 20 puntos de Trump, en el que se basaron las negociaciones indirectas exige el desarme de Hamás y que Gaza después de la guerra sea gobernada por una autoridad de transición encabezada por el propio Trump.

Aunque hay puntos que aún están por abordarse. Osama Hamdan, un alto funcionario de Hamás, indicó que el movimiento islamista palestino rechazó la autoridad transicional planeada.

"Ningún palestino aceptaría esto. Todas las facciones, incluida la Autoridad Palestina, lo rechazan", contó Hamdan a la emisora qatarí Al Araby.

Trump dijo que la cuestión de la entrega de armas por parte de Hamás se abordaría en la segunda fase del plan de paz. "Habrá desarme", dijo a los periodistas, reiterando que también habrá "retiradas" por parte de las fuerzas israelíes.

El presidente palestino Mahmud Abbas, mencionó por su parte que esperaba que el acuerdo de Gaza pudiera conducir al establecimiento de un Estado palestino independiente.

Netanyahu y miembros de su gabinete, sin embargo, han prometido repetidamente evitar que eso suceda.

- ¿Qué prosigue? -

El alto el fuego entrará en vigor "dentro de las 24 horas" siguientes a la reunión del gabinete de seguridad programada para la tarde del jueves, expresó a los periodistas la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

"Todos nuestros rehenes, los vivos y los fallecidos, serán liberados 72 horas después, lo que nos llevará al lunes", afirmó.

Un funcionario de Hamás dijo que las negociaciones para la segunda fase del alto el fuego comenzarían "inmediatamente".

Entretanto, dichas negociaciones en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh se han llevado a cabo bajo llave en un centro de conferencias.