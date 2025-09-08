"Todo va a estar bien": la enigmática foto que publicó Maria Corina Machado en medio de tensiones entre el régimen y EE. UU.

La líder venezolana, María Corina Machado, sorprendió este lunes a sus seguidores tras publicar una enigmática fotografía que ha generado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

Machado publicó la fotografía de una almohada de su cama con el mensaje “Toda va estar bien”.

Su publicación se da en medio de la incesante presión del gobierno de Estados Unidos sobre el régimen venezolano tras el despliegue militar en el Caribe en contra del Cartel de los Soles, grupo terrorista que, según las autoridades estadounidenses, es liderado por Nicolas Maduro y Diosdado Cabello.

La fotografía fue interpretada por muchos como un mensaje esperanzador en medio de la expectativa que se ha generado por el despliegue militar de la administración de Donald Trump que amenaza el régimen venezolano.

“Yo admiro a María Corina con todo mi corazón”; “Todo va estar bien”; “Que belleza conocer el lugar íntimo y sagrado en donde descansas tranquila, sabiendo, que de la mano de Dios y tu dirección, Venezuela y los venezolanos nos vamos a encontrar para crear esa tierra de gracia que nos merecemos”, fueron algunos comentarios a su publicación en redes sociales.

Su publicación también se da en medio del hostigamiento del régimen de Nicolás Maduro en contra de los opositores al verse amenazado por el despliegue en el mar Caribe.

VEA TAMBIÉN Sindicalista detenido por Maduro habría intentado quitarse la vida en El Rodeo I o

Varios opositores de Vente Venezuela, agrupación política de María Corina machado fueron apresados por el régimen madurista en las últimas horas.