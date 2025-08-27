Trinidad y Tobago "no se disculpará" por colaborar con despliegue de Estados Unidos en el Caribe

Luego de que el segundo del chavismo y ministro de Interior, Diosdado Cabello, tildara de "vergonzosa" la postura del Trinidad y Tobago de cooperar con el despliegue militar que realiza Estados Unidos en el Mar Caribe, la primera ministra Kamla Persad, insistió en que se mantendrá firme y no se dejará amedrentar por las críticas del régimen de Nicolás Maduro ni sus aliados de la Comunidad del Caribe (Caricom).

"La unidad de la Caricom ya se había fracturado antes de mis comentarios. No me disculpo por mantenerme firme contra el narcotráfico y el contrabando de armas", afirmó Persad, quien resaltó que su política se basa en proteger a sus ciudadanos.

A su juicio, el despliegue militar estadounidense busca defender al Caribe de la criminalidad.

"Si no están de acuerdo con la política y la ideología del presidente estadounidense, Donald Trump, es su elección, que lo digan, pero mi Gobierno no tiene por qué estar de acuerdo con sus opiniones", sentenció.

Este martes el régimen de Maduro anunció que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales al tiempo ordenó la movilización de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia, también para operaciones antidrogas, mientras denuncia como una "escalada de acciones hostiles" la movilización estadounidense.

El presidente Donald Trump, por su parte, sostiene que ejecutará operaciones contra el narcotráfico internacional, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de invadir Venezuela.

Pero la movilización de tres destructores lanzamisiles y 4.000 marines, a los que se les suman otros dos buques, coincide con el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por la captura de Maduro y la declaratoria como organización terrorista del llamado cartel de los Soles.