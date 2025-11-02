NTN24
Donald Trump

Trump amenaza con llevar a cabo una intervención militar en Nigeria por "permitir el asesinato de cristianos"

noviembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
El viernes, Trump publicó, que "miles de cristianos están siendo asesinados (y) los islamistas radicales son responsables de esta masacre".

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con enviar fuerzas militares a Nigeria por, según él, "permitir el asesinato de cristianos".

El país más poblado de África, dividido casi a partes iguales entre un norte de mayoría musulmana y un sur mayoritariamente cristiano, está envuelto en conflictos que, según sectores, han causado la muerte de cristianos y musulmanes.

"Si el gobierno de Nigeria continua permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos cesara de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y puede muy bien ir a ese país ahora en desgracia 'con una lluvia de fuego' a borrar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas terribles atrocidades", dijo el mandatario en su red social Truth.

La advertencia de Trump fue más allá de las palabras y señaló que le pidió al Pentágono que elaborara un posible plan de ataque, tras advertir que el cristianismo estaba "enfrentando una amenaza existencial en Nigeria".

"Estoy, por tanto, instruyendo a nuestro departamento de Guerra a prepararse para una posible acción. Si atacamos será rápido, feroz y dulce".

Tras esto, Trump advirtió al gobierno de Nigeria a que actúe "rápido". El país africano, por su parte, instó a Trump a reunirse para tratar la crisis.

El portavoz del presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu, Daniel Bwala, declaró el domingo que "Nigeria es socio de Estados Unidos en la lucha global contra el terrorismo. Cuando los líderes se reúnen, se obtienen mejores resultados".

"Nigeria agradece el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo siempre y cuando se respete nuestra integridad territorial", afirmó.

Y aseguró que su Gobierno no "interpretará literalmente" la publicación de Trump en las redes sociales.

"Sabemos que Donald Trump tiene su propio estilo de comunicación", agregó.

