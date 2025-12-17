Arquero mundialista llegará al arco de club del fútbol colombiano para la temporada 2026

El guardameta de la selección de Perú, Pedro Gallese, llegará al fútbol colombiano para la temporada 2026. De acuerdo con la información compartida por parte del Deportivo Cali.

VEA TAMBIÉN Futbolista colombiano dedicó su título a las cocineras de su club y hasta les colocó la medalla de campeón o

Según el conjunto “Azucarero”, ya cuenta con “un principio de acuerdo” con el experimentado arquero que, de superar los exámenes médicos, se uniría a las filas de la escuadra verde del Valle del Cauca.

"Se ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes", indicó el Cali por medio de sus redes sociales.

El conjunto caleño manifestó que este pacto entre las partes “contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones”.

Asimismo, de superar estos procesos de manera satisfactoria, el arquero de la selección de Perú se incorporará de manera oficial al “plantel profesional”.

Sin duda alguna, el guardameta peruano, quien cuenta con una amplia trayectoria deportiva tanto a nivel selección como en clubes, llega a aportarle experiencia y seguridad al arco del conjunto “Azucarero”. El Cali en 2026 buscará dejar de lado aquella crisis deportiva y financiera que lo mantuvo al borde del descenso.

De superar los exámenes médicos, Pedro Gallese, un arquero con historial mundialista, sumará su séptima experiencia deportiva desde su debut como futbolista profesional en 2008.

El nacido en Barranco, Lima, llegará proveniente del Orlando City, equipo de la MLS con el que estuvo las últimas seis temporadas y con el cual alcanzó el título de la U.S. Open Cup en el 2022.

En cuanto al nivel selección, Gallese cuenta con un amplio recorrido con el combinado peruano; en el 2007 hizo parte del equipo de la categoría Sub-17, aunque pasó un buen tiempo desde aquel entonces. En 2014 llegó a la absoluta; desde aquel momento se ha consolidado bajo los tres palos del conjunto bicolor.

VEA TAMBIÉN Definidos los equipos colombianos que participarán en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2026 o

Desde aquel momento ha disputado un total de cinco Copas América, tres eliminatorias mundialistas y la Copa del Mundo de 2018.