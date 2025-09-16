Trump lanza advertencia a terroristas de Hamás si intentan utilizar como escudos humanos a los rehenes israelíes

Este martes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó el avance del operativo del Ejército para tomar por completo la ciudad de Gaza, la más grande de la franja y principal objetivo de Israel.

"Gaza está en llamas", dijo el funcionario, que además señaló que las Fuerzas Armadas luchan para la liberación de los rehenes que siguen en manos del grupo terrorista Hamás.

Tras esto, se pronunció desde la Casa Blanca el presidente estadounidense, Donald Trump, quien además lanzó una advertencia hacia el grupo terrorista Hamás.

Trump advirtió que habrá consecuencias si los terroristas utilizan como escudos humanos a los rehenes israelíes que mantienen en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

"Esperaremos a saber qué es lo que pasa, porque escuché que Hamás está tratando de usar el viejo truco de los escudos humanos y si lo hacen estarán en graves problemas", dijo el republicano a periodistas.

Por la misma línea de Trump se pronunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ofreció nuevamente su firme respaldo a la ofensiva cuando se reunió con Netanyahu.

"Creemos que tenemos un plazo muy corto para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses, probablemente nos queden días y quizás algunas semanas", dijo a los periodistas al salir de Israel.

Rubio dijo que una solución diplomática en la que Hamás se desmilitarice sigue siendo la preferencia de Estados Unidos, aunque agregó: "A veces, cuando se trata de un grupo de salvajes como Hamás, eso no es posible, pero esperamos que pueda suceder".

Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel avanzan con rapidez en la ciudad más grande de la Franja de Gaza con tropas, tanques y drones.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están atacando con mano dura las infraestructuras terroristas, y los soldados (...) están luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión", agregó Katz.

Asimismo, el Ejército israelí estimó que aún queda miles de militantes de Hamás que se resguardan en la zona: "sabemos que hay miles de terroristas de Hamás, entre 2.000 y 3.000, estamos avanzando hacia el centro".

Por su parte, un portavoz del Ejército estimó que alrededor del "40 por ciento" de los residentes de la ciudad de Gaza se habían ido y se habían mudado al sur del territorio, dijo el oficial militar.

En paralelo, investigadores de la ONU publicaron un informe este martes que señala que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y el exministro de Defensa Yoav Gallant "incitaron a cometer un genocidio" en la Franja de Gaza.