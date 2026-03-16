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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Un civil murió en Abu Dabi tras el impacto de un misil sobre su vehículo

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Misiles en Medio Oriente - AFP
Misiles en Medio Oriente - AFP
El incidente tuvo lugar en la zona de Al Bahia, donde le proyectil acabó con la vida del ciudadano palestino.

Las autoridades de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, informaron que un civil murió después de que un misil impactó su vehículo mientras el régimen de Irán continuaba con sus ataques en el Golfo tras las operaciones de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares en ese país.

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"Las autoridades del Emirato de Abu Dabi respondieron a un incidente en la zona de Al Bahia que implicó el impacto de un misil contra un vehículo civil, lo que provocó la muerte de un ciudadano palestino", señaló la Oficina de Medios de Abu Dabi en un comunicado.

Por otro lado, la entidad instó al público a informarse únicamente de fuentes oficiales y que evite difundir rumores o información no verificada.

Y es que la Policía de la ciudad informó el sábado que detuvo a 45 personas de varias nacionalidades por "difundir desinformación" sobre los ataques del régimen de Irán.

"El Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Abu Dabi detuvo a 45 individuos de diversas nacionalidades por filmar distintos lugares durante los sucesos en curso y publicarlos en plataformas de redes sociales", señaló la autoridad policial.

"También fueron acusados de difundir información inexacta y engañosa que podría incitar a la opinión pública y propagar rumores dentro de la comunidad", añadió.

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La situación en Medio Oriente se agravó desde el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una fuerte operación contra el régimen israelí, matando al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, lo que llevó a la Guardia Revolucionaria Islámica a responder.

Este lunes, el régimen advirtió que está preparado para continuar con la guerra y llevarla "tan lejos como sea necesario", mientras que Washington presiona a las grandes potencias para que le ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de petróleo y que Irán mantiene bloqueado.

"Creo que a estas alturas aprendieron una buena lección y entendieron con qué tipo de nación se enfrentan, una que no duda en defenderse y está lista para continuar la guerra dondequiera que la lleve, y a llevarla tan lejos como sea necesario", dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.

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