Un incendio que se propagó por varias discotecas a las 6 de la mañana deja al menos 13 personas muertas en España

Al menos 13 personas murieron en un incendio que se presentó sobre las 6 de la mañana (hora local) de este domingo 1 de octubre en tres reconocidas discotecas de la ciudad de Murcia, al suroriente de España.

El incendio se presentó en una reconocida zona de establecimientos de baile y ocio, conocida como Las Atalayas, a las afueras de la ciudad, que se encontraba llena de clientes en las discotecas Teatre, Fonda Milagros y Golden.

VEA TAMBIÉN Se conocen imágenes de incendio en una boda que se desató mientras los novios bailaban y que deja 100 muertos en Irak o

"Lamentamos comunicar que los fallecidos en el incendio de Atalayas ascienden a 13", anunció José Ballesta, el alcalde de Murcia en X, antes Twitter.

Las autoridades locales informaron que la mayoría de las víctimas mortales se encuentran en La Fonda en donde colapsó la primera planta y se desplomó.

Indicaron, además, que la cifra de fallecidos podría elevarse en las próximas horas pues los organismos de rescate no han encontrado a una quincena de personas que habrían estado en la zona.

El cuerpo de bomberos indicó, a su vez, que logró apagar el incendio sobre las ocho de la mañana, luego de llegar a las 7 al lugar, tras lo que iniciaron las labores de búsqueda y rescate.

"Los bomberos siguen trabajando en el lugar y no se descartan nuevas víctimas", indicaron los servicios de rescate.

Otras cuatro personas, dos mujeres de 22 y 25 y dos hombres de 41 y 45 años, resultaron afectados por la inhalación de humo, aunque se salvaron de la muerte.

Un portavoz de la policía nacional explicó que la prioridad es encontrar a los desaparecidos. El funcionario confirmó que el sábado hubo una fiesta de cumpleaños en la zona y que no todos los asistentes han sido localizados.

"La investigación todavía no ha comenzado porque todavía no hay un balance", dijo tras precisar que todavía no hay una pista sobre la causa del incendio.

VEA TAMBIÉN Un voraz incendio en un apartamento cubre de humo el cielo en el centro de Bogotá o

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó en X su "cariño y solidaridad con las víctimas y familiares del trágico incendio". “Gracias a los servicios de emergencias desplegados en el lugar por su trabajo”, expresó.

Las autoridades regionales de Murcia declararon tres días de duelo por cuenta de la tragedia que enluta a España en este primer domingo de octubre.