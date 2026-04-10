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Sofía Vergara

Este es el verdadero motivo detrás de la "romántica" foto de Sofía Vergara y Ryan Castro que se ha hecho viral en redes

abril 10, 2026
Por: Diana Pérez
Sofía Vergara y Ryan Castro | Foto: EFE
Sofía Vergara y Ryan Castro | Foto: EFE
Este proyecto cuenta con enfoque cinematográfico que tiene influencias de mafia, poder y crimen, que va de la mano con el significado del nombre del álbum 'Omertá'

La reconocida actriz colombiana Sofía Vergara ha causado furor en redes sociales tras aparecer en una publicación "besándose" con el cantante Ryan Castro.

La publicación en la cuenta de Instagram del reguetonero ha generado todo tipo de especulación entre los seguidores de ambos.

El intérprete de 'Monastery' publicó en su cuenta un carrete de fotografías en las que posa junto a la actriz de Modern Family, el cantante J Balvin y el actor Marlon Moreno.

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Sin embargo, una de las tantas fotos llamó la atención pues se ve a Ryan sentado mientras Vergara está muy cerca de su rostro y por el ángulo pareciera que se están besando. Lejos de ser algo romántico se trata de algo profesional, ya que la actriz hará parte la propuesa audiovisual de su álbum en conjunto con J Balvin 'Omertá'.

Vergara junto con el Moreno, recordado por su papel en la serie 'El Capo', hacen parte del material promocional del álbum; así como también destaca la participación de la modelo y pareja de Balvin, Valentina Ferrer.

En sus redes también publicaron el video promocional en el que aparece la actriz que ha conquistado al mercado norteamericano.

El clip empieza con Ryan caminando hacia la mesa en la que está Sofía y ella le dice: "o sea, ¿A ti no te basta con que te cogiste a puños allá en el billar, sino que además, me llegas tarde?".

Y le comenta que lo que a él le gusta es hacerla enojar, a lo que Castro contesta: "pero mi reina, ya te expliqué. José se puso a pelear, le pegó con una bola de billar en la cara ¿Qué podía hacer? Nos teníamos que defender".

La intérprete de 'Griselda' se levanta de la silla y le dice, claramente enojada: "¿Sabes qué? A mi no me importa". Tras discutir e irse, la escena cambia mostrando Valentina y J Balvin en un carro hablando sobre la pelea.

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Y cuando Ferrer entra, Balvin le pregunta a su amigo por el paradero de Sofia, a lo que Ryan dice: "Esa mujer es brava" y José le agrega: "es que es costeña".

La escena vuelve a cambiar y muestra la llegada de Moreno, quien tras saludar a todos los presntes se sienta la mesa, para afirmar: "no está de más recordarles nuestro código secreto", al cual el cantante Eladio Carrion responde: "silencio eterno, lealtad absoluta".

Moreno vuelve a tomar la palabra diciendo: "Y cuando todo falla, cuando ese ruido de afuera se hace insoportable, ¿Qué es lo único real?", por su parte, Balvin contesta: "la familia", afirmación con la que Marlon está de acuerdo.

Este proyecto cuenta con enfoque cinematográfico que tiene influencias de mafia, poder y crimen, que va de la mano con el significado del nombre del álbum 'Omertá', un término en italiano que hace referencia al famoso código de silencio que existen dentro del mundo de la mafia siciliana.

Pero también es el nombre de la famosa obra 'El Padrino' del escritor Mario Puzo. El álbum en conjunto contará con 10 canciones en total y estará dispobible en todas las plataformas de streaming el próximo 7 de mayo.

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