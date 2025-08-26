NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

Una cuerdita rosada en la mano y la lealtad de los más allegados: La protección de Maduro en días complicados

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro - AFP
El primer ministro de Curazao, Gilmar Pizar, confirmó que este jueves 28 de agosto llegará a la isla caribeña el primer buque estadounidense.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para luchar contra el Cartel de los Soles, parece la amenaza más real contra la dictadura de Maduro en los últimos años.

o

El dictador, declarado jefe del Cartel "terrorista" ordenó a sus fuerzas estar "alerta" y defender su revolución.

Al ser rotulado como cabeza de una organización criminal que inunda a Estados Unidos de droga, los estados están autorizados y obligados a combatirlo.

Pero Maduro ha advertido que no se quedará manos cruzadas.

Anunció una jornada de alistamiento de todo cuanto quiera en las Milicias Bolivarianas y pidió organizar una cumbre de aliados, de la que no hubo acuerdo sobre fecha.

Las reacciones internacionales a favor de Maduro también han sido tímidas.

o

Los propios chavistas se han quejado que los grandes aliados como China, Rusia e Irán, no hayan emitido comunicados contundentes al respecto, y se aferran a todo grupo o movimiento de izquierda que mencione el riesgo de un enfrentamiento militar en Venezuela.

En el país, la convocatoria al registro en las Milicias estuvo marcada por empleados públicos obligados para no perder sus trabajos; ministros grabando videos jurando lealtad al jefe y mucha apatía general.

Maduro en sus discursos ha apelado a la carta, hasta ahora, infalible: amenazar e invocar "el pueblo".

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP

Pero el "pueblo" es solo el que ha encontrado en él una cuota de poder o un rifle.

Porque el resto del pueblo ya lo rechazó de manera pacífica en las elecciones de julio del 2024.

o

El círculo cercano de Maduro se ha reducido. Sigue deteniendo, hablando de traidores, y reciclando ministros.

Agentes de inteligencia se han quitado los uniformes y vigilan plazas, y sitios públicos atentos todo lo que se diga.

En las últimas apariciones Maduro no se ha quitado el anillo de oro con diamante verde que, según él mismo, le envió en 2014 un jefe de Estado cuyo nombre no quiso revelar, y que tiene como amuleto de la suerte.

Lo usa en el meñique porque otra teoría apunta a que lo mandó a hacer cuando visitó al gurú indio Sai Baba, pero se equivocaron de medida.

o

También se le ha visto usar una cuerdita rosada en la mano derecha mientras invoca a Dios, al pueblo y a Chávez.

