Venezuela celebra la canonización de sus primeros santos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles

Este domingo 19 de octubre se lleva a cabo la canonización de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Hernández, conocido como “el médico de los pobres”, y Rendiles, conocida por su servicio a los más necesitados en parroquias y colegios, son beatificados en una ceremonia a cargo del papa León XIV en el Vaticano, sede de la Iglesia católica.

VEA TAMBIÉN "Venezuela no va a ser libre hasta que estén todos los centros de tortura vacíos": el clamor de familiares de presos políticos en medio de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles o

Según la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), la santificación del doctor José Gregorio Hernández se da “a través de la vía de la canonización equivalente, que ocurre cuando el Sumo Pontífice, haciendo ejercicio de la infalibilidad, ordena la veneración de algún siervo de Dios, venerable o beato por toda la Iglesia Universal”.

La CEV agrega que “ha recibido tal veneración de forma prolongada y esta no ha cesado o desaparecido”, subrayando que “sus virtudes heroicas y milagros o su martirio han sido relatados por confiables historiadores y la fama de intercesión no ha sido interrumpida”.

La beatificación del santo venezolano fue aprobada en 2020 luego del reconocimiento de un milagro adjudicado a su intercesión. Unos años más tarde, en 2025, el Papa Francisco consideró que “el beato gozaba de los requisitos necesarios para eximirse del proceso de aprobación de un segundo milagro, con lo que declaró su canonización de forma extraordinaria”.

En el caso de la Madre Carmen Rendiles, la religiosa fue beatificada en 2018 tras la aprobación de un primer milagro.

VEA TAMBIÉN Piden en Roma por una canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles sin presos políticos en Venezuela o

Un segundo milagro, asociado a su intercesión en la curación de una mujer diagnosticada con hidrocefalia triventricular idiopática, le confirió el reconocimiento de su santidad por parte del papa Francisco.

Junto a los santos venezolanos, el papa León León XIV también canoniza a los beatos Ignazio Choukrallah Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni, Maria Troncatti y Bartolo Longo.

En la víspera, un grupo de venezolanos en el exilio se reunieron en Roma y pidieron a los santos que intercedan por la libertad de todos los presos políticos que la dictadura madurista tiene tras las rejas.

Entre los asistentes presenciales estuvo Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo sin Mordaza, y Santiago Rocha, hijo del preso político Perkins Rocha. Además, participaron de manera virtual la líder de la oposición y Nobel de Paz María Corina Machado, así como el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González.

“Venezuela no va a ser libre hasta que estén todos los centros de tortura vacíos (...) Le pedimos a San José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles que intercedan por nosotros y por la liberación de Venezuela”, comentó Rocha.

En su intervención virtual, María Corina Machado aseguró que “han pasado muchos milagros para llegar a este punto”, pero que el milagro que más anhela Venezuela por parte de San José Gregorio Hernández y a la Santa Carmen Rendiles es que los ciudadanos retornen a un país en libertad.