Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Veo mucho más fácil que el presidente Trump tenga que dar otra señal de fuerza para que algunos salgan": eurodiputado sobre transición democrática en Venezuela

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Hermann Tertsch, eurodiputado del partido Vox, aseguró en NTN24 que espera un nuevo ataque letal de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro fue capturado este sábado por las fuerzas estadounidenses en un operativo que alimenta las esperanzas de una transición democrática en Venezuela.

No obstante, el presidente Donald Trump, en una rueda de prensa dada horas después de la operación, indicó que espera una transición ahora con Delcy Rodríguez en el poder, lo que ha suscitado interrogantes sobre los próximos pasos para poner fin al régimen en Venezuela.

o

"Ya veremos si se queda Delcy Rodríguez. Tengo la impresión de que estas esperanzas que deposita Donald Trump en poder recurrir a la vicepresidente que es una criminal más como Maduro (…) se van a ver frustradas muy pronto. Pienso que Delcy no va a ser una ayuda para una transición"

Esas esperanzas se van a ver frustradas muy pronto. Delcy no va a ser una ayuda para una transición”, dijo el eurodiputado de VOX.

Lo que tenemos que ver es que todos aquellos implicados con semejante gravedad como Delcy pueden estar en este momento ganándose una libertad provisional a cambio de facilitar cosas”, aseguró.

En ese sentido señaló que ve “mucho más fácil que el presidente Trump tenga que dar otra señal de fuerza para que algunos salgan de ese sueño que parecen tener algunos en la dirección de esa tiranía criminal, de esa organización delictiva de que van a poder hacer una transición en la cual ellos se queden”.

o

“Ellos no pueden quedarse, evidentemente no pueden quedarse, y yo creo que la transición irá cambiando estos días”, subrayó.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Régimen de Maduro

Donald Trump

Transición democrática

Delcy Rodríguez

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Donald Trump

“Si Maduro no entrega el poder, va a ser una derrota para Trump y él no está dispuesto a eso”: experto en seguridad

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Sucesos

Acusan a un médico de haber abusado sexualmente de 38 pacientes, entre ellos, un menor de edad

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado confirma que se encuentra camino a Oslo: "Tan pronto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no veo desde hace dos años"

Imagen representativa de la Navidad - Foto referencia: Canva
Navidad

Estos son los países que no celebran Navidad, entre ellos, uno de Sudamérica

El arquitecto Frank Gehry. (AFP)
Luto

Falleció Frank Gehry, el arquitecto retratado en Los Simpson famoso por sus creaciones de torres inclinadas y amplias láminas de metal curvado

China se pronunció frente a la captura de Maduro - Fotos: X @MFA_China y AFP
China

“China está profundamente conmocionada”: el mensaje de la oficina de Asuntos Exteriores de China tras la captura de Nicolás Maduro

