"Veo mucho más fácil que el presidente Trump tenga que dar otra señal de fuerza para que algunos salgan": eurodiputado sobre transición democrática en Venezuela

Nicolás Maduro fue capturado este sábado por las fuerzas estadounidenses en un operativo que alimenta las esperanzas de una transición democrática en Venezuela.

No obstante, el presidente Donald Trump, en una rueda de prensa dada horas después de la operación, indicó que espera una transición ahora con Delcy Rodríguez en el poder, lo que ha suscitado interrogantes sobre los próximos pasos para poner fin al régimen en Venezuela.

Hermann Tertsch, eurodiputado del partido Vox, aseguró en NTN24 que espera un nuevo ataque letal de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Ya veremos si se queda Delcy Rodríguez. Tengo la impresión de que estas esperanzas que deposita Donald Trump en poder recurrir a la vicepresidente que es una criminal más como Maduro (…) se van a ver frustradas muy pronto. Pienso que Delcy no va a ser una ayuda para una transición"

“Lo que tenemos que ver es que todos aquellos implicados con semejante gravedad como Delcy pueden estar en este momento ganándose una libertad provisional a cambio de facilitar cosas”, aseguró.

En ese sentido señaló que ve “mucho más fácil que el presidente Trump tenga que dar otra señal de fuerza para que algunos salgan de ese sueño que parecen tener algunos en la dirección de esa tiranía criminal, de esa organización delictiva de que van a poder hacer una transición en la cual ellos se queden”.

“Ellos no pueden quedarse, evidentemente no pueden quedarse, y yo creo que la transición irá cambiando estos días”, subrayó.