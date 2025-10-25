NTN24
Sábado, 25 de octubre de 2025
Artemis

Así luce el impresionante cohete de la NASA que llevará de nuevo a astronautas a explorar la Luna en la misión Artemis

octubre 25, 2025
Por: Miguel Pedreros
La nave espacial Artemis II Orion de la NASA en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida-Foto: NASA
La NASA está encaminando sus esfuerzos para posicionarse nuevamente como el referente de la ciencia y los viajes al espacio.

Luego de más de 50 años, la NASA ha vuelto a poner su mirada en la Luna, por lo que sigue mostrando los distintos avances de la misión Artemis que tiene como objetivo llevar a cuatro astronautas alrededor del famoso satélite natural de la Tierra.

A finales del mes de septiembre, la NASA había anunciado que logró integrar el adaptador de etapa Artemis II Orion con el resto del cohete SLS en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida.

El adaptador conecta la propulsión criogénica provisional del cohete a la nave espacial Orión, que tiene como objetivo proteger a la nave Orión de los gases peligrosos generados durante el lanzamiento.

Luego de varias semanas de expectativa, la NASA finalmente conectó la nave espacial Orión al cohete SLS. De esta manera, se espera que las pruebas y simulaciones preparatorias para el próximo lanzamiento se lleven a cabo a más tardar en abril de 2026.

“La integración del SLS y Orión representa un hito importante en nuestro progreso con Artemis”, comentó Sean Duffy, administrador interino de la NASA.

Próximamente se llevarán a cuatro astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años en Artemis II, un brillante ejemplo del dominio estadounidense en el espacio”, puntualizó.

Con el objetivo de alcanzar la Luna, la NASA pretende adquirir nuevos descubrimientos científicos, además de encontrar beneficios económicos que le permitan construir las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Semanas atrás, los miembros de la tripulación de Artemis II bautizaron su nave espacial Orión como Integrity, la cual representa la confianza, el respeto, la franqueza y la humildad de la tripulación y de los numerosos ingenieros, técnicos, científicos, planificadores y soñadores que han aportado sus conocimientos para el éxito de la misión.

“El nombre también es un reconocimiento al amplio esfuerzo integrado, desde los más de 300.000 componentes de la nave espacial hasta las miles de personas de todo el mundo que han enfocado sus esfuerzos para viajar a la Luna y regresar, inspirar al mundo y establecer el rumbo para una presencia a largo plazo en la Luna”, mencionó la NASA en un comunicado.

