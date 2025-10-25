Así luce el impresionante cohete de la NASA que llevará de nuevo a astronautas a explorar la Luna en la misión Artemis

Luego de más de 50 años, la NASA ha vuelto a poner su mirada en la Luna, por lo que sigue mostrando los distintos avances de la misión Artemis que tiene como objetivo llevar a cuatro astronautas alrededor del famoso satélite natural de la Tierra.

A finales del mes de septiembre, la NASA había anunciado que logró integrar el adaptador de etapa Artemis II Orion con el resto del cohete SLS en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida.

El adaptador conecta la propulsión criogénica provisional del cohete a la nave espacial Orión, que tiene como objetivo proteger a la nave Orión de los gases peligrosos generados durante el lanzamiento.

Luego de varias semanas de expectativa, la NASA finalmente conectó la nave espacial Orión al cohete SLS. De esta manera, se espera que las pruebas y simulaciones preparatorias para el próximo lanzamiento se lleven a cabo a más tardar en abril de 2026.

“La integración del SLS y Orión representa un hito importante en nuestro progreso con Artemis”, comentó Sean Duffy, administrador interino de la NASA.

“Próximamente se llevarán a cuatro astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años en Artemis II, un brillante ejemplo del dominio estadounidense en el espacio”, puntualizó.

Con el objetivo de alcanzar la Luna, la NASA pretende adquirir nuevos descubrimientos científicos, además de encontrar beneficios económicos que le permitan construir las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Semanas atrás, los miembros de la tripulación de Artemis II bautizaron su nave espacial Orión como Integrity, la cual representa la confianza, el respeto, la franqueza y la humildad de la tripulación y de los numerosos ingenieros, técnicos, científicos, planificadores y soñadores que han aportado sus conocimientos para el éxito de la misión.

