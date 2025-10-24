La NASA y SpaceX ponen sus ojos en Colombia: así será el concurso de cohetes en Antioquia

La Corporación SateLab y su marca ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals) estarán a cargo del concurso y su objetivo será impulsar la educación STEM mediante los programas como modelismo espacial, cohetería, globos estratosféricos y tecnología satelital.

En su tercera edición, el concurso colombiano de cohetería deportiva (CCCD) brindará a estudiantes de colegios y a facultades de ingeniería de Colombia y Latinoamérica la oportunidad de diseñar, construir y lanzar cohetes.

Al participar en este concurso podrá adquirir experiencias prácticas para resolver problemas de ingeniería y ciencias, y además ser evaluado por parte de los profesionales de la NASA, SpaceX, Blue Origin y Boeing.

La competencia se llevará por categorías como:

Categoría principiantes: Está dirigida a estudiantes de 6° y 11° grado de instituciones educativas públicas o privadas de Latinoamérica que no hayan participado nunca en sus versiones anteriores; sus retos serán construir un cohete de 40 cm con una masa máxima de 200 gramos, etc.

Categoría intermedia: Dirigida a estudiantes de 6° y 11° grado de instituciones educativas públicas o privadas de Colombia que hayan participado en las versiones 2023 o 2024 del concurso, su reto será construir un cohete de 60cm.

Categoría avanzada: Dirigida a estudiantes de cualquier institución universitaria pública o privada de Latinoamérica que quiera construir un cohete de 80 cm.

Asimismo, cualquier persona que quiera participar en este concurso y no tenga bases de cohetería, la CCCD le ofrecerá acceso a guías y videos tutoriales para aprender sobre modelismo espacial y cohetería deportiva.

Finalmente, para participar deberá pagar la inscripción que ofrecen en tres fases independientes como: Inscripción técnica del equipo, tarifa por cohete o inscripción por estudiante. Toda la información referente la encuentra en su página principal.