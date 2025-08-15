Así puede saber si es elegible para la compensación de hasta $7,500 dólares que dará AT&T por la violación de datos de clientes en 2024

Mediante un acuerdo de demanda colectiva, el gigante de las comunicaciones estadounidense AT&T pagará un total de $177 millones de dólares a los usuarios que vieron violentados sus datos en 2024.

Y es que la compañía norteamericana fue acusada por dos incidentes separados de violación de datos el año pasado, uno ocurrido en 30 de marzo y el otro el 12 de julio.

De acuerdo con informes, en el primero se publicaron en la dark web datos de algunos clientes de AT&T, como direcciones, números de seguro social, fechas de nacimiento, códigos de acceso, números de facturación y números de teléfono.

Mientras que en el segundo, se descargaron ilegalmente datos limitados que incluían clientes y otros usuarios asociados con cuentas y números con los que interactuaron.

¿Quiénes aplican a la compensación de AT&T?

Según la Administración de Acuerdos Kroll, la demanda colectiva cubre ambos casos y los clientes que se hayan visto afectados por la violación de la seguridad de sus datos son elegibles para presentar una reclamación en el acuerdo.

A través del sitio web de Kroll (https://www.telecomdatasettlement.com/) se puede consultar si una persona es elegible a través de la opción "presentar reclamación" y seguir los respectivos pasos.

Los usuarios tienen plazo para presentar la reclamación hasta el martes 18 de noviembre de 2025.

Según información en Kroll, si una persona fue afectada por ambos casos podría recibir hasta hasta $7,500 dólares de indemnización.

Mientras que aquellos que solo resultaron afectados por el incidente de marzo pueden reclamar hasta $5,000 y los perjudicados por la violación de julio podría recibir hasta $2,500.