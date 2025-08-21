Así quedó el precio de la PlayStation 5 con los aranceles de Trump

La multinacional japonesa Sony, conocida principalmente por sus productos enfocados a la electrónica de consumo, el entretenimiento y los juegos, anunció que el precio de su consola de videojuegos PlayStation 5 subirá en 50 dólares en Estados Unidos, esto ante un "entorno económico complejo".

Y es que la guerra comercial a nivel mundial que libra el presidente estadounidense Donald Trump, con la imposición de aranceles, elevaron el coste de los bienes importados al país, dejando a empresas como Sony la difícil tarea de decidir si se trasladan dicho incremento a los consumidores.

"Similar a lo que pasa con muchos negocios globales, continuamos navegando en un entorno económico complejo", aseguró Isabelle Tomatis, vicepresidenta de mercadeo global de Sony Interactive Entertainment.

En el caso puntual de Japón, Trump amenazó al país asiático con imponer un arancel del 25%, pero finalmente se redujo al 15%.

"Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio minorista recomendado para las consolas PlayStation 5 en Estados Unidos", añadió la ejecutiva.

Así las cosas, el nuevo precio de la PlayStation 5 con el aumento anunciado será de 550 dólares, con una "Edición Digital" por 500 dólares y una versión "Pro" por 750, según indicó Tomatis.

Sony ya había advertido en mayo que estaba considerando ajustes de precios en Estados Unidos luego de estimar que la política arancelaria sobre las importaciones de Estados Unidos podrían costar a la compañía alrededor de 680 millones de dólares en el año fiscal.

Pero no solo las empresas extranjeras se han visto afectadas por los aranceles, pues las compañías estadounidenses de diferentes sectores también sienten el impacto.

Es el caso de la compañía de productos de belleza Estee Lauder que estimó que el impacto de los nuevos gravámenes sería de 100 millones de dólares para el año fiscal 2026, por lo que planea realizar ajustes de precios para mitigar el costo adicional.

Empresas del sector de los comestibles como Pepsico también ha sentido las políticas comerciales y podría aumentar los precios en un 10% para mitigar los efectos de las nuevas tarifas, en particular las que recaen sobre el aluminio importado que se usa para las latas de sus bebidas, según la revista especializada en comercio Beverage Digest.

Por su parte, el fabricante de bebidas energizantes Monster Beverages evalúa elevar el costo de sus productos ante un "panorama aduanero complejo y dinámico", como lo señaló su director ejecutivo, Hilton Schlosberg.