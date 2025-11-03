Así se observa desde el espacio el iceberg considerado el más grande del mundo

Las formaciones de icebergs se forman a través de una gran masa de hielo de agua dulce que se desprende de un glaciar a plataforma de hielo para posteriormente flotar en los océanos. Actualmente, el iceberg que ostenta el título más grande del mundo es el A23a.

La plataforma de hielo A23a, se formó en 1986, cuando se desprendió de la plataforma de hielo Filchner-Ronne en la Antártida, según fuentes este estuvo varado en el fondo marino durante 30 años, antes de empezar a moverse en 2020.

El A23a, desde su nacimiento poseía una superficie aproximada de 3.600 km², con un peso de casi un billón de toneladas y un grosor de hasta 400 metros.

Recientemente, la compañía SEN Earth Live, desde la Estación Espacial Internacional, capturó en video 4k al iceberg A23a en medio de una trasmisión en vivo.

Cabe recalcar que el iceberg A23a, está pasando por una etapa de derretimiento, actualmente mide unos 1.770 kilómetros cuadrados con una anchura aproximada de 60 kilómetros, según datos satelitales del programa europeo Copernicus.

“El iceberg está llegando al final de su vida útil… se está desintegrando desde la base. El agua está demasiado cálida para que pueda mantenerse. Se está derritiendo de forma constante”, explicó para Copernicus Andrew Meijers, oceanógrafo del British Antarctic Survey (BAS).

Sin embargo, no hay que alarmarse, de acuerdo con los expertos “la mayoría de los icebergs no llegan tan lejos. Este es realmente excepcionalmente grande, por eso ha durado tanto y ha viajado más que otros". Pero una vez que abandonan la protección del hielo antártico, ya están "condenados”.

Finalmente, el experto del BAS advirtió que el cambio climático provocado por la actividad humana ha acelerado el proceso de deshielo. Además, fenómenos como el encallamiento del iceberg y la liberación masiva de agua dulce fría han tenido un “gran impacto tanto en el lecho marino como en el entorno oceánico circundante”, resaltó Meijers para una entrevista con CNN.