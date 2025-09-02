NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Astronauta veterano de la NASA captó desde el espacio una rara e impresionante aurora boreal roja

septiembre 2, 2025
Por: Diana Pérez
Aurora Boreal | Foto: NASA.gov
Las auroras son resultado de que el Sol produce un flujo continuo de partículas cargadas hacia el sistema solar, conocido como viento solar.

El veterano astronauta de la NASA, Don Pettit, ha sorprendido a los amantes de la astronomía al revelar una hermosa postal de una rara aurora roja.

Según reveló Pettit, el video en donde se ve el espectacular fenómeno espacial fue grabado durante su última misión de seis meses con la EEI. “Las auroras rojas de este tamaño e intensidad son raras y ocurren dos o tres veces durante una misión de seis meses a la Estación Espacial Internacional”, explicó el veterano astronauta.

En el clip publicado en sus redes sociales, se ve a la aurora boreal verde, pero con un elemento de rojo fuerte que predomina gran parte del fenómeno.

Los aficionados de este tipo de fenómeno han agradecido a Pettit por publicar el video al que catalogan como extraordinario.

“Las auroras continúan sorprendiéndome”, “Gracias por capturar la belleza de nuestro planeta”, “Imágenes impresionantes”, “Aurora majestuosa”, “¡Asombroso!”, son algunos de los comentarios.

Una vez el viento solar lega a la Tierra interactúa con el escudo magnético, depositando y acumulando energía allí.

Cuando la energía es finalmente liberada, gran parte de ella cae sobre la atmosfera de la Tierra causando así las famosas auroras boreales.

Según ha explicado la NASA, el color de la aurora depende mucho del tipo de gas que es golpeado y de dónde se encuentra es gas en la atmosfera.

La agencia espacial afirma que el oxígeno “excitado a diferentes niveles de energía puede producir verde y rojo”.

El verde se da porque ocurre a aproximadamente entre 100 a 200 kilómetros de altitud, mientras que el rojo porque está por encima de los 200 km.

“El gas nitrógeno excitado de aproximadamente 100-200 km brilla en azul. Dependiendo del tipo y la energía de la partícula con la que interactúa, el nitrógeno puede emitir luz rosa y azul. Si está por debajo de aproximadamente 100 km, le da al borde inferior de la aurora un brillo rojizo-púrpura a rosado”, añade la NASA.

Esa luz emitida por los gases se puede mezclar, lo que explicaría la existencia de las auroras boreales que son moradas, rosas e incluso blancas.

