Astrónomos detectan un misterioso círculo de radio doble, el fenómeno más extraño del universo: ¿Qué lo ocasiona?

Astrónomos de diferentes partes del mundo han detectado uno de los fenómenos más enigmáticos del universo, un círculo de radio doble, una estructura gigantesca que podría ofrecer nuevas pistas sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias.

El descubrimiento fue publicado en la prestigiosa revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y detectado a través del radiotelescopio LOFAR (Low Frequency Array), uno de los más potentes del planeta.

El objeto fue denominado RAD J131346.9+500320 y clasificado como un ORC (Odd Radio Circle, por sus siglas en inglés). Se trata del círculo de radio más distante identificado hasta la fecha y, según el Dr. Ananda Hota, autor principal del estudio, “es uno de los objetos más escasos y misteriosos del universo”.

Los investigadores explicaron que estos anillos podrían estar formados por plasma magnetizado, un gas cargado eléctricamente e influenciado por intensos campos magnéticos.

Su tamaño también es descomunal: los círculos de radio pueden alcanzar entre 10 y 20 veces el diámetro de la Vía Láctea, extendiéndose a cientos de miles de años luz.

Aunque las imágenes muestran dos anillos cruzados, los astrónomos creen que la forma doble podría deberse a la perspectiva desde la Tierra, pues el par de círculos abarca más de 978.000 años luz de diámetro.

Sin embargo, su origen aún genera grandes interrogantes: ¿se formaron por la fusión de galaxias o por la actividad de agujeros negros supermasivos?

El equipo espera que las futuras observaciones con telescopios de nueva generación, como el Square Kilometre Array que se construye entre Sudáfrica y Australia y que estará listo en 2028, permitan explorar con mayor detalle estos misteriosos objetos cósmicos.

Para los astrónomos, cada nuevo hallazgo de este tipo podría ser clave para entender los procesos más profundos del universo y cómo funcionan las anomalías de los agujeros negros.