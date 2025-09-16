Avance cuántico: logran convertir una nanopartícula en onda y “estirar la realidad”

Un equipo de investigadores del Laboratorio de Fotónica del ETH Zúrich, en Suiza, y del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona consiguió un experimento que desafía la comprensión de la materia.

Mediante una combinación de luz láser y condiciones de vacío extremo, lograron que una diminuta partícula de sílice del tamaño de un virus se comportara como una onda cuántica, “estirando” su presencia en el espacio.

El procedimiento se realizó dentro de una cámara de vacío donde la nanopartícula fue suspendida por la fuerza de un haz de luz. A simple vista parecía inmóvil, pero el láser creó un potencial armónico que la mantuvo confinada en un punto casi imperceptible. Al enfriar el sistema hasta un nivel de energía extremadamente bajo, los científicos prepararon el escenario para un fenómeno inédito.

La clave del experimento consistió en reducir de manera repentina la potencia del láser. Al debilitar el confinamiento, la fuerza que mantenía a la partícula en su posición disminuyó, permitiendo que su estado cuántico se expandiera de manera natural.

Según el artículo publicado en Physical Review Letters, este método de “expansión controlada” permitió que la longitud de coherencia una medida de la extensión de su onda cuántica se triplicara, pasando de unos 21 picómetros a más de 70.

Para los investigadores, este resultado demuestra que lo que se llama “posición” en física cuántica no es un punto fijo, sino una probabilidad distribuida en el espacio.

VEA TAMBIÉN Esta semana habrá eclipse de Sol y oposición de Saturno el mismo día: fecha, horarios y detalles de estas dos alineaciones astronómicas o

En otras palabras, la nanopartícula no se encuentra en un solo lugar, sino que su presencia se reparte de forma coherente en una región mayor, como si la realidad misma pudiera “estirarse”.

Más allá de su espectacularidad, este avance abre nuevas puertas para estudiar fenómenos fundamentales como el entrelazamiento gravitacional.