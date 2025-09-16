Esta semana habrá eclipse de Sol y oposición de Saturno el mismo día: fecha, horarios y detalles de estas dos alineaciones astronómicas

Dos impresionantes alineaciones astronómicas ocurrirán esta semana, el mismo día, en nuestro sistema solar, ofreciendo un inusual espectáculo que podrá verse desde diferentes regiones del planeta Tierra.

Se trata de un eclipse parcial de Sol y de la oposición de Saturno. El primero estos fenómenos ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, permitiendo que la Luna cubra por unos minutos el intenso brillo de nuestra estrella.

El segundo evento consiste en la alineación del Sol, la Tierra y Saturno, permitiendo que el planeta de los anillos se vea intensamente brillante en el firmamento terrestre.

Ambos fenómenos ocurrirán el próximo domingo 21 de septiembre, ofreciendo un espectáculo natural muy especial para los amantes de la astronomía.

El eclipse parcial de Sol podrá observarse en regiones como Australia, la Antártida y algunas áreas insulares de los océanos Pacífico y Atlántico.

En un eclipse solar parcial, la Luna cubre solo una parte del Sol creando efectos visuales únicos al transitar sobre una porción de la estrella.

Es un fenómeno distinto a los eclipses totales, donde la Luna cubre por completo el Sol permitiendo ver su atmósfera exterior conocida como corona; y a los eclipses anulares, donde el satélite no cubre por completo la estrella creando un círculo brillante llamado anillo de fuego.

El eclipse parcial del próximo 21 de septiembre oscurecerá solo una parte del Sol en distintas proporciones según el lugar donde se observe. Iniciará a las 17:29 UT y avanzará por diferentes regiones hasta las 21:53 UT.

Por otro lado, ese mismo día, Saturno estará en oposición, es decir en una alineación temporal con la Tierra y el Sol, que lo hará especialmente brillante en el cielo nocturno durante la jornada.

Igualmente, el 21 de septiembre, Saturno estará en su punto más cercano a la Tierra, ofreciendo las mejores condiciones para su observación.

Podrá verse a simple vista en el cielo nocturno, después del atardecer por el oriente y hasta el amanecer, cuando se ubique al occidente.

La NASA también recomienda usar un pequeño telescopio para intentar ver los anillos de este enigmático planeta, uno de los más grandes de nuestro sistema solar.

De esta manera, el 21 septiembre de 2025 será un día muy especial para los amantes de la astronomía, ofreciendo dos alineaciones excepcionales que podrán ser vistas por millones de personas.