NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Martes, 16 de septiembre de 2025
Eclipse de Sol

Esta semana habrá eclipse de Sol y oposición de Saturno el mismo día: fecha, horarios y detalles de estas dos alineaciones astronómicas

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Eclipse parcial de Sol y oposición de Saturno, los eventos astronómicos de la semana - Fotos NASA
Eclipse parcial de Sol y oposición de Saturno, los eventos astronómicos de la semana - Fotos NASA
Los dos eventos son oportunidades únicas para los amantes de la astronomía. Según la NASA, con un pequeño telescopio podrían observarse los anillos de Saturno.

Dos impresionantes alineaciones astronómicas ocurrirán esta semana, el mismo día, en nuestro sistema solar, ofreciendo un inusual espectáculo que podrá verse desde diferentes regiones del planeta Tierra.

Se trata de un eclipse parcial de Sol y de la oposición de Saturno. El primero estos fenómenos ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, permitiendo que la Luna cubra por unos minutos el intenso brillo de nuestra estrella.

o

El segundo evento consiste en la alineación del Sol, la Tierra y Saturno, permitiendo que el planeta de los anillos se vea intensamente brillante en el firmamento terrestre.

Ambos fenómenos ocurrirán el próximo domingo 21 de septiembre, ofreciendo un espectáculo natural muy especial para los amantes de la astronomía.

El eclipse parcial de Sol podrá observarse en regiones como Australia, la Antártida y algunas áreas insulares de los océanos Pacífico y Atlántico.

En un eclipse solar parcial, la Luna cubre solo una parte del Sol creando efectos visuales únicos al transitar sobre una porción de la estrella.

Es un fenómeno distinto a los eclipses totales, donde la Luna cubre por completo el Sol permitiendo ver su atmósfera exterior conocida como corona; y a los eclipses anulares, donde el satélite no cubre por completo la estrella creando un círculo brillante llamado anillo de fuego.

o

El eclipse parcial del próximo 21 de septiembre oscurecerá solo una parte del Sol en distintas proporciones según el lugar donde se observe. Iniciará a las 17:29 UT y avanzará por diferentes regiones hasta las 21:53 UT.

Por otro lado, ese mismo día, Saturno estará en oposición, es decir en una alineación temporal con la Tierra y el Sol, que lo hará especialmente brillante en el cielo nocturno durante la jornada.

Igualmente, el 21 de septiembre, Saturno estará en su punto más cercano a la Tierra, ofreciendo las mejores condiciones para su observación.

Podrá verse a simple vista en el cielo nocturno, después del atardecer por el oriente y hasta el amanecer, cuando se ubique al occidente.

La NASA también recomienda usar un pequeño telescopio para intentar ver los anillos de este enigmático planeta, uno de los más grandes de nuestro sistema solar.

De esta manera, el 21 septiembre de 2025 será un día muy especial para los amantes de la astronomía, ofreciendo dos alineaciones excepcionales que podrán ser vistas por millones de personas.

Temas relacionados:

Eclipse de Sol

Astronomía

Nasa

Planeta Tierra

Saturno

Viaje al espacio

Sistema Solar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Aviones de combate y Nicolás Maduro - Fotos: AFP/EFE
Aviones de combate

"Es cuestión de tiempo y el cronómetro va en contra de Maduro": analista habla sobre la posibilidad de una acción de EE. UU. contra el régimen de Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro declara "deshechas" las comunicaciones con EE.UU. y califica de "extravagante" la revisión del barco pesquero venezolano

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
El dron X-37B fue diseñado por United Launch Alliance, una filial de Boeing - Foto NASA
SpaceX

La empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, lanzó un dron militar secreto de Estados Unidos

El robot que revoluciona el aprendizaje y educación de los niños - Foto referencia: Canva
Trendiando

Luka, el robot que revoluciona el aprendizaje y educación de los más pequeños

Asteroide: Ilustración Canva
Nasa

Confirman que un asteroide recién descubierto del tamaño de un avión tuvo su mayor acercamiento a la Tierra el miércoles 3 de septiembre

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Es una de las producciones con mayor rating en Colombia
América Latina

El clásico de la televisión colombiana que marcó a una generación está de vuelta

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

El dron X-37B fue diseñado por United Launch Alliance, una filial de Boeing - Foto NASA
SpaceX

La empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, lanzó un dron militar secreto de Estados Unidos

Diosdado Cabello
Despliegue militar de Estados Unidos

Cabello pide pasar de la revolución pacífica a la revolución armada: "Ya verán los vendepatria que están aquí qué van a hacer"

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

José Raúl Mulino, presidente panameño - Foto AFP
Cartel de Los Soles

Presidente de Panamá "pensará" si declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista: "No me temblará la mano"

Manifestantes venezolanos sobre el TPS - Foto EFE
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda