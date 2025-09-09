NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Dispositivo 3D promete revolucionar las cirugías ortopédicas - Fotos referencia: Canva
Medicina

Científicos crean dispositivo "3D" que promete revolucionar las cirugías ortopédicas

septiembre 9, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los avances médicos han permitido la creación de implantes personalizados, un invento que promete ser una gran alternativa para los procedimientos quirúrgicos óseos de los seres humanos a futuro.

Investigadores de la Universidad Sungkyunkwan de Seúl, Corea del Sur, han creado una pistola de silicona, la cual, en medio de una intervención quirúrgica, tiene la capacidad de realizar injertos óseos de manera directa sobre las fracturas.

Esto significa que, por medio de una impresión “in situ”, el implante se adapta de manera correcta de acuerdo con el tamaño y dimensión de la lesión.

Este invento combina un componente mineral como la hidroxiapatita, el cual ayuda a la cicatrización, una sustancia presente en los huesos de los seres humanos, junto con policaprolactona, un termoplástico biocompatible, y se complementa con antibióticos como vancomicina y gentamicina, los cuales ayudan y previenen riesgos infecciosos posoperatorios, que en la medicina tradicional suelen ser más comunes.

Es una mezcla que, al ser aplicada en la zona afectada, no causa ninguna alteración a los tejidos circundantes; por el contrario, permite una integración anatómica, la cual permite un proceso y una recuperación ósea óptima.

Los científicos de la Universidad Sungkyunkwan de Seúl realizaron pruebas en conejos con fracturas femorales, los cuales, tras 12 semanas de análisis, mostraron un avance prometedor, pues se evidenció que, luego de la aplicación de estas sustancias por medio de la “pistola 3D”, la restauración de los tejidos óseos de los animales fue positiva, debido a que estos componentes permitieron un mayor grosor cortical y una mayor resistencia estructural.

Este modelo que fue utilizado por los investigadores fue un método de extrusión en caliente a baja temperatura, por medio del cual se aplica la mezcla, la cual permite una optimización en el momento del proceso quirúrgico, ya que permite que los cirujanos puedan realizar los ajustes pertinentes en medio del procedimiento, según las necesidades del paciente.

Sin duda alguna, el uso de este dispositivo es un resultado prometedor para la medicina, pero para poder aplicarlo a los seres humanos, los encargados de este estudio señalan que es esencial hacer nuevos ensayos con animales mucho más grandes, para detallar sus efectos y efectividad, en un estudio que promete reducir y acelerar el proceso de recuperación de las cirugías óseas.

