NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Estados Unidos

“El partido Demócrata aprovechó la falla del gobierno Trump en enfrentar el costo de vida de la gente”: analista sobre últimas elecciones en EE. UU.

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La entrevista de Tomás Mosciatti
En las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes, el partido Demócrata obtuvo una importante victoria frente al Republicano y pone la mira en las elecciones de Medio Término.

Hubo elecciones en Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, California, Ohio y Connecticut de distintas autoridades: gobernadores, alcaldes y un referendo y los ganadores fueron los demócratas, esto ha sido una derrota tremenda para Donald Trump y se vienen las elecciones de Medio Término, por lo que la situación se complica para el partido republicano.

o

Marco Frieri, analista político, estuvo en La Entrevista de Tomas Mosciatti hablando al respecto y aseveró que esta derrota se debe a los incumplimientos que ha tenido el gobierno de Trump especialmente en el costo de vida de los estadounidenses.

El presidente Trump se eligió bajo muchas banderas entre ellas el costo de vida, pero los efectos de la pandemia sobre los precios de los bienes los ha encarecido significativamente, golpeando a la sociedad estadounidense y en 10 meses de gobierno no solo no se ha visto una acción concreta para enfrentar esos problemas, sino que hemos visto acciones del gobierno Trump que han encarecido las cosas como la guerra arancelaria, entonces la gente ve que lo que se les prometió no se les ha cumplido”, comentó.

“El partido Demócrata aprovecha esto y se concentra en el tema del costo de vida a diferencia de las anteriores elecciones y esto les ha dado la victoria con unos márgenes muy altos que los que tuvo Kamala Harris en estados que son demócratas por excelencia. Al partido Demócrata se le presentó una oportunidad que es la falla del gobierno de Donald Trump de enfrentar el costo de vida”, aseveró el invitado.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Elecciones

Partido Demócrata

Partido Republicano

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Política

Ver más
Diosdado Cabello (AFP)
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello amenaza a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones de venezolanos: “Nos reservamos las acciones que correspondan"

Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Leopoldo López

Leopoldo López dice que despojo de su nacionalidad no tendría precedentes y violaría la Constitución de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - EFE
Israel - Hamás

Trump lanzó dura advertencia a Hamás si continúan las matanzas en Gaza: "no tendremos más remedio que entrar y matarlos"

Museo de Louvre en Paris, Francia (AFP)
Museo

Revelan el exorbitante valor de las joyas reales robadas del museo del Louvre

Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Arquero del Inter de Milán, Josep Martínez | Foto: AFP
Inter de Milán

Arquero español del Inter de Milán atropelló a un anciano en silla de ruedas que murió instantáneamente

Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial de Fútbol

La FIFA planea cambio de año para Mundial que ya tiene sede asignada: esta es la razón

Papa León XIV - AFP
Papa León XIV

Papa León XIV desata aplausos de venezolanos en el Aula Pablo VI con motivo de la canonización de sus primeros santos: "Sepan reconocerse como hijos y hermanos de una misma patria"

Jugadores de la NBA (AFP)
NBA

Entrenador de la NBA y reconocido jugador fueron arrestados por el FBI en medio de investigación sobre apuestas ilegales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda