“El partido Demócrata aprovechó la falla del gobierno Trump en enfrentar el costo de vida de la gente”: analista sobre últimas elecciones en EE. UU.

Hubo elecciones en Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, California, Ohio y Connecticut de distintas autoridades: gobernadores, alcaldes y un referendo y los ganadores fueron los demócratas, esto ha sido una derrota tremenda para Donald Trump y se vienen las elecciones de Medio Término, por lo que la situación se complica para el partido republicano.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos confirmó este jueves nuevo ataque contra embarcación que "traficaba estupefacientes" en el Caribe o

Marco Frieri, analista político, estuvo en La Entrevista de Tomas Mosciatti hablando al respecto y aseveró que esta derrota se debe a los incumplimientos que ha tenido el gobierno de Trump especialmente en el costo de vida de los estadounidenses.

“El presidente Trump se eligió bajo muchas banderas entre ellas el costo de vida, pero los efectos de la pandemia sobre los precios de los bienes los ha encarecido significativamente, golpeando a la sociedad estadounidense y en 10 meses de gobierno no solo no se ha visto una acción concreta para enfrentar esos problemas, sino que hemos visto acciones del gobierno Trump que han encarecido las cosas como la guerra arancelaria, entonces la gente ve que lo que se les prometió no se les ha cumplido”, comentó.

“El partido Demócrata aprovecha esto y se concentra en el tema del costo de vida a diferencia de las anteriores elecciones y esto les ha dado la victoria con unos márgenes muy altos que los que tuvo Kamala Harris en estados que son demócratas por excelencia. Al partido Demócrata se le presentó una oportunidad que es la falla del gobierno de Donald Trump de enfrentar el costo de vida”, aseveró el invitado.