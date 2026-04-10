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Artemis II

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra en la fase más peligrosa de la misión

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Los astronautas se preparan para un amerizaje de alto riesgo, la etapa final, y tal vez la más peligrosa, de su histórico viaje de 10 días alrededor de la Luna.

Los astronautas de la misión Artemis II se preparan este viernes para un amerizaje de alto riesgo, la etapa final, y tal vez la más peligrosa, de su histórico viaje de 10 días alrededor de la Luna.

Está previsto que americen en el océano Pacífico, frente a la costa del sur de California. Se espera que el final de misión comience con la separación de la cápsula de la tripulación de Orión de su módulo de servicio, seguida de una reentrada ardiente a través de la atmósfera terrestre y un silencio de radio de seis minutos, antes de que la cápsula caiga en paracaídas al mar.

Los astronautas de Estados Unidos Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, acabarán flotando a salvo en el océano a bordo de su cápsula Orión poco después de las 8:00 p.m. locales frente a la costa de San Diego.

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Posteriormente, la NASA y fuerzas militares les ayudarán a salir de la cápsula y los trasladarán en avión a un buque de recuperación.

El cuarteto, despegó de Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de abril, y fue lanzado a una órbita terrestre inicial por el gigantesco cohete Space Launch System de la NASA antes de navegar por la cara oculta de la Luna, en lo que marcó el viaje más lejano en el espacio al que ningún ser humano jamás llego.

Al hacerlo, se convirtieron en los primeros astronautas en volar cerca de la Luna desde el programa Apolo de los años 60 y 70.

"Atravesar la atmósfera como una bola de fuego" será una gran experiencia, señalaba el astronauta Victor Glover a principios de esta semana, quien confesó que desde su selección para la tripulación en 2023 se siente inquieto para ese momento.

Si bien, se trata de una fase que siempre es delicada para los astronautas que regresan de la Estación Espacial Internacional, en esta ocasión las inquietudes se ven reforzadas por el hecho de que se trata del primer vuelo tripulado de Orión y de que se detectó un problema durante una prueba sin tripulantes en 2022.

De regreso a la Tierra, el escudo térmico que protege la nave se había alterado "de una manera inesperada", según un informe técnico.

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A pesar de esta anomalía, la NASA decidió continuar con el mismo escudo, revisando la trayectoria para escoger un ángulo de entrada en la atmósfera más directo y así limitar el rebote que había contribuido a deteriorar el escudo térmico.

Todos contendrán la respiración durante los 13 minutos, seis de estos sin posibilidad de comunicación con la tripulación, que separan la entrada en la atmósfera de la nave, que alcanzará los 38.000 km/h, y su amerizaje en el Pacífico, después de haber sido frenada por una serie de robustos paracaídas.

Las familias de los astronautas, cabe resaltar, estarán presentes para la ocasión en el centro espacial de la NASA en Houston, que coordina la misión.

Al ser ante todo una misión de prueba, Artemis II debe permitir a la NASA asegurarse de que sus sistemas están listos para posibilitar el regreso de Estados Unidos a la superficie lunar, con el fin de establecer allí una base y preparar futuras misiones hacia Marte.

La NASA estima un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump y de la fecha fijada por sus rivales chinos para caminar sobre la Luna en 2030.

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