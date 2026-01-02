Otro país, además de Estados Unidos y China, se une a la carrera lunar y anuncia también que explorará planeta "hermano" de la Tierra

No solo Estados Unidos y China están enfocados en la carrera lunar anunciada abiertamente por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, sino que otro país también está involucrado en el ambicioso proyecto espacial y además tiene planeado explorar Venus, considerado el planeta "hermano" de la Tierra.

Se trata de Rusia, que planea instalar una planta de energía en la Luna en la próxima década para abastecer su programa espacial lunar y una estación de investigación conjunta en colaboración con China, mientras las principales potencias se apresuran a explorar el único satélite natural de la Tierra.

Desde que el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en ir al espacio en 1961, Rusia se ha enorgullecido de ser una potencia líder en la exploración espacial, pero en las últimas décadas se ha quedado atrás de Estados Unidos y, cada vez más, de China.

Las ambiciones de Rusia sufrieron un duro golpe en agosto de 2023 cuando su misión no tripulada 'Luna-25' se estrelló contra la superficie de la luna mientras intentaba aterrizar.

El magnate estadounidense Elon Musk, dueño de la empresa aeroespacial privada SpaceX, revolucionó por su parte el lanzamiento de vehículos espaciales, que antes era una especialidad rusa.

La corporación espacial estatal de Rusia, Roscosmos, dijo en un comunicado que planea construir una planta de energía lunar para 2036 y firmó un contrato con la compañía aeroespacial Asociación Lavochkin para hacerlo.

Aunque Roscosmos no dijo que la planta sería nuclear, indicó que entre los participantes se encontraban la corporación nuclear estatal rusa Rosatom y el Instituto Kurchatov, el principal instituto de investigación nuclear de Rusia.

Roscosmos explicó que el propósito de la planta era alimentar el programa lunar de Rusia, incluidos los exploradores, un observatorio y la infraestructura de la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS por sus siglas en inglés) conjunta ruso-china.

"El proyecto es un paso importante hacia la creación de una estación lunar científica que funcione permanentemente y la transición de misiones únicas a un programa de exploración lunar a largo plazo", precisó Roscosmos.

El jefe de Roscosmos, Dmitry Bakanov, había adelantado en junio que uno de los objetivos de la corporación era instalar una planta de energía nuclear en la Luna y explorar Venus, conocido como el planeta "hermano" de la Tierra.

La Luna, situada a 384.400 kilómetros de nuestro planeta, modera la oscilación de la Tierra sobre su eje, lo que garantiza un clima más estable. Estudios han demostrado que rambién provoca mareas en los océanos del mundo.

En agosto, la NASA declaró su intención de instalar un reactor nuclear en la Luna para el primer trimestre del año fiscal 2030. "Estamos en una carrera hacia la Luna, en una carrera con China hacia la Luna. Y para tener una base en la Luna, necesitamos energía", sostuvo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, en agosto, cuando se le preguntó sobre los planes.

Duffy insistió en que Estados Unidos se encontraba actualmente rezagado en la carrera hacia la Luna y expuso que la energía era esencial para que la vida se mantuviera en la Luna y, de ahí, para que los humanos llegaran a Marte, otro objetivo de la Unión Americana.

Las reglas internacionales, cabe resaltar, prohíben ubicar armas nucleares en el espacio, pero no existen prohibiciones a construir fuentes de energía nuclear allí, siempre y cuando cumplan con ciertas reglas.

Algunos analistas espaciales han pronosticado una fiebre del oro lunar: la NASA dice que hay estimaciones de un millón de toneladas de helio-3, un isótopo de helio raro en la Tierra, localizado en la Luna.

Los metales de tierras raras, utilizados en teléfonos inteligentes, computadoras y tecnologías avanzadas, también están presentes en la Luna, incluidos el escandio, el itrio y los 15 lantánidos, según una investigación de la corporación aeroespacial estadounidense Boeing.