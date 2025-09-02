Desde eclipses hasta la visualización de planetas, los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre

Durante este mes de septiembre ocurrirán varios fenómenos astronómicos, dentro de los que se destacan los últimos eclipses del año, así como la visualización de planetas; dentro de los que más se destacan están la luna de maíz, la luna de sangre y el equinoccio.

Estos son los eventos astronómicos que se verán en septiembre

La Luna de maíz

Se podrá disfrutar de una majestuosa luna llena durante las noches del 6 al 8 de septiembre, alcanzando su punto máximo el domingo 7. Este evento astronómico, el cual marca el fin de la temporada de verano e inicio del otoño, la época perfecta para cosechar el maíz en las zonas pertenecientes al hemisferio norte, motivo por el cual recibe este nombre, por medio del cual se les hace homenaje a las tradiciones nativas.

Luna de Sangre

Durante ese mismo día, en gran parte del territorio europeo será visible el eclipse lunar, aunque no todos los países lo podrán ver con la misma claridad, en naciones como España, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Noruega, incluyendo alguna parte de Reino Unido, Italia y Suecia.

Este fenómeno se produce cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, generando una sombra sobre el satélite, dándole un aspecto rojizo.

Venus oculto tras de la luna

El 19 de septiembre, en medio de su rotación, la luna pasará por delante del planeta Venus, cubriéndolo de manera temporal, fenómeno que será visible en África, Rusia Occidental, Canadá, Asia y Europa.

Eclipse solar

Este evento ocurrirá el próximo 21 de septiembre, evento astronómico que se produce cuando la penumbra o sombra parcial de la luna bloquea una parte del sol, dando una imagen en la que el sol parece tener forma de medialuna; las zonas australes serán las únicas que en parte podrán disfrutar de este fenómeno.

Saturno en su esplendor

Este mismo día del eclipse solar, el sexto planeta del sistema solar brillará con intensidad.

El equinoccio



Este evento ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre, y “marca el momento exacto en que el centro del Sol cruza el plano del ecuador de nuestro planeta”. Según la NASA, lo que genera que la duración del día y la noche sea igual en todo el mundo.

Este fenómeno astronómico se relaciona con el cambio de estaciones, ya que en el hemisferio norte le dan la bienvenida al otoño, mientras que en el sur la primavera; será visible entre el 22 y el 23 de septiembre, en países como Colombia, Argentina, México, entre otros países.