Astrónomo capta en video extraños destellos en el lado oscuro de la Luna y explica de qué se trata

Daichi Fujii, astrónomo y curador del museo de la ciudad de Hiratsuka, Japón, logró captar los días 30 de octubre y primero de noviembre extraños destellos provenientes del lado oscuro de la superficie lunar.

El astrónomo compartió en su cuenta de X los videos y ayudó a explicar el fenómeno que tuvo la suerte de capturar: el impacto de meteoritos contra el satélite natural de la Tierra.

“¡Un destello de impacto lunar apareció en la cara nocturna de la Luna creciente! El destello ocurrió a las 20:33 y 13,4 segundos del 30 de octubre de 2025”, indicó Fujii.

Fujii explicó que debido a que la Luna no tiene atmósfera, no se pueden observar meteoros, es decir las brillantes trazas que quedan en el cielo terrestre cuando restos espaciales se desintegran ingresando al planeta.

Sin embargo, en la Luna, sí se producen destellos cuando el objeto golpea la superficie y se forma un cráter.

En el video, su telescopio capturó un pequeño destello de luz que se fue desvaneciendo lentamente en cuestión de segundos.

El astrónomo mencionó que el asteroide probablemente provenía de la lluvia de meteoros del sur de las Táuridas o la lluvia de meteoros del norte, que estaba cerca de su pico durante el fin de semana de Halloween.

El primer meteorito pesaba probablemente solo 0.4 libras, pero excavó un cráter de 10 pies de ancho al impactar, dijo Fujii a Space.com.

Fujii compartió otro video el primero de noviembre que mostraba un segundo asteroide golpeando la Luna. “¡Anoche se observó otro destello de impacto lunar! Este destello ocurrió a las 20:49 y 19,4 segundos del 1 de noviembre de 2025”, informó el astrónomo, quien resaltó que era probable que este desecho espacial proviniera de la misma lluvia de meteoros.

Los impactos de asteroides son comunes en la superficie de la Luna y se detectan cientos de estos eventos cada año.

Sin embargo, según reseña la NASA, el 17 de marzo de 2013, una roca impactó el satélite natural con una fuerza inusual, provocando una potente explosión.

De acuerdo con la agencia espacial, el impacto fue visible a simple vista desde la Tierra y creó un destello tan brillante como las estrellas de la Osa Menor.

“Ahora, el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, una nave robótica que orbita la Luna regularmente, tiene la misión de vigilar el cráter resultante del impacto. La observación del cráter ayudará a los científicos a validar y mejorar los modelos de otros impactos lunares”, indica la NASA.