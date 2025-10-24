Agencia Espacial Europea revela las imágenes de la gigantesca basura espacial que orbita alrededor de la Tierra: se observan millones de objetos

Anualmente, la Oficina de Desechos Espaciales de la Agencia Espacial Europea ESA publica un informe sobre el Entorno Espacial para ofrecer una visión general transparente sobre las medidas internacionales de reducción de desechos.

Su informe reveló que “la basura espacial en órbita sigue aumentando rápidamente”, esto según las redes de vigilancia espacial que rastrean alrededor de unos 40.000 objetos, donde 11.000 son cargas útiles activas.

El tamaño de estos desechos espaciales es preocupante debido a que son “lo suficientemente grandes como para causar daños catastróficos”, teniendo un tamaño algunos de 1 cm y otros de 10 cm.

La zona más preocupante son las órbitas bajas, debido a la creciente congestión del tráfico allí, sumada a la basura espacial que provoca un número de eventos que activan procedimientos para evitar que las colisiones aumenten cada año.

Asimismo, la Agencia Espacial Europea estima que “la cantidad de desechos espaciales seguiría aumentando, ya que los eventos de fragmentación añaden nuevos desechos a una velocidad mayor a la que estos puedan reingresar naturalmente a la atmósfera”, mejor conocido como síndrome de Kessler.

Además, advierten que, debido a la acumulación de basura en el espacio, los vuelos espaciales tripulados estarían en peligro, ya que, sin una gravedad fuerte y una atmósfera espesa que elimine gradualmente los desechos de órbita, sería incierto garantizar la seguridad en un viaje a la Luna o más allá.

Por su parte, ESA ha intentado buscar mecanismos para limpiar las órbitas; sus recientes aportes fueron retirar de forma sostenible las misiones como Aeolus y Cluster, para añadir una misión a favor del espacio llamada ClearSpace-1.