Lunes, 25 de agosto de 2025
SpaceX

El mal tiempo obligó a SpaceX a cancelar el más reciente lanzamiento del cohete Starship

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cohete SpaceX Starship - AFP
Cohete SpaceX Starship - AFP
El décimo vuelo de prueba, que ahora podría ocurrir el martes, llega en un momento de mayor escrutinio para el vehículo de lanzamiento más potente del mundo.

El mal tiempo obligó a SpaceX a posponer este lunes el lanzamiento de su prototipo de cohete Starship, clave para las aspiraciones de Elon Musk de colonizar Marte, así en como los planes de la NASA de llevar de nuevo a astronautas a la Luna.

o

El décimo vuelo de prueba, que ahora podría ocurrir el martes, llega en un momento de mayor escrutinio para el vehículo de lanzamiento más potente del mundo, tras una serie de fallos que comienzan a suscitar dudas sobre su viabilidad.

Con una altura de 123 metros, el gigante de acero inoxidable estaba listo para despegar desde la base Starbase de la empresa, al sur de Texas, en un lapso de tiempo que se abrió a las 18H30 locales (23H30 GMT).

o

Se trata del segundo retraso en dos días, después de que una fuga en el sistema terrestre frustrara un intento previo el domingo.

El objetivo de la misión es someter la etapa superior, destinada en última instancia a transportar tripulación y carga, a pruebas de estrés estructural mientras vuela alrededor de medio mundo antes de amerizar en el océano Índico.

SpaceX también probará nuevos materiales para el escudo térmico e intentará desplegar satélites Starlink simulados como carga.

El agresivo enfoque de la empresa de "fracasar rápido, aprender rápido" le ha acreditado con un liderazgo indiscutible en los lanzamientos espaciales gracias a su familia de cohetes Falcon.

Sus cápsulas Dragon son las únicas naves espaciales estadounidenses que transportan astronautas a la Estación Espacial Internacional, mientras que Starlink se ha convertido en un activo geopolítico.

o

Aunque crece la preocupación sobre si estos éxitos se reflejarán en Starship, un cohete como ninguno de los anteriores. La fase superior ha explotado en los tres vuelos de prueba de 2025. Incluso si el décimo vuelo tiene éxito, todavía quedan por delante grandes obstáculos.

"Quedan miles de retos de ingeniería tanto para la nave como para el propulsor, pero quizás el mayor de ellos sea desarrollar un escudo térmico orbital totalmente reutilizable", afirmó Musk, su fundador, en una transmisión en línea.

Además, los retrasos podrían afectar al programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es llevar a los astronautas estadounidenses de vuelta a la Luna a mediados de 2027 utilizando una versión modificada de la Starship como vehículo de aterrizaje.

Space Exploration Technologies Corp., conocida como SpaceX, es una empresa privada estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial con sede en Boca Chica.

Por su parte, Starship es un vehículo de lanzamiento superpesado de dos etapas, totalmente reutilizable, que está siendo desarrollado por la compañía aeroespacial estadounidense SpaceX.

Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Ciervo | Foto: EFE
Animales

Expertos explican el origen de las protuberancias que han sido vistas en ciervos en varias ciudades de Estados Unidos

Imagen conceptual del Proyecto de Energía de Superficie de Fisión | Foto: NASA
Nasa

Así es como la NASA planea poner un reactor nuclear en la Luna para ganar la carrera espacial contra Rusia y China

Logo de Netflix de fondo - Foto de referencia: Canva
Netflix

Netflix anuncia que eliminará su plan más económico: esta es la alternativa que ofrecerá

Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Foto referencia | EFE
Migración México

“Efecto frontera”: el resultado de las políticas migratorias de Trump que afectan a Ciudad de México

Alexandre de Moraes, juez - Foto AFP
Brasil

Estados Unidos impuso sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes quien está a cargo del juicio contra Jair Bolsonaro

Kylie Jenner - Foto AFP
Kylie Jenner

Le enseñaron a Kylie Jenner a hablar español y sus seguidores se quedaron sorprendidos por su habilidad con las expresiones venezolanas

.
María Corina Machado

María Corina Machado se pronuncia sobre lectura de fallo contra el expresidente Álvaro Uribe: "La verdadera justicia se impondrá en su país y en el nuestro"

Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
Jorge Rodríguez

"Sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra pero no sale": Jorge Rodríguez lanza desesperada amenaza en medio de la presión de EE. UU.

Pedro Castillo - EFE
Perú

"Desde acá invoco a Petro y a presidentes de Chile, Bolivia, Brasil: de una vez vamos a la guerra": expresidente Pedro Castillo desde su juicio en Perú

Selección venezolana de fútbol - Foto AFP
La Vinotinto

La Vinotinto jugaría en Estados Unidos antes del Mundial: periodista revela posible primer rival luego de las Eliminatorias Sudamericanas

