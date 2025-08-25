El motivo por el que la SpaceX de Elon Musk aplazó el vuelo de su megacohete que es el más grande y potente jamás construido

SpaceX, la empresa aeroespacial estadounidense fundada por Elon Musk, retrasó este domingo el vuelo de prueba previsto para su megacohete Starship, que es el más grande y potente jamás construido.

Este es el más reciente de una serie de varios reveses que ha sufrido la compañía del hombre más rico del mundo, tras una serie de intentos que han resultado en grandes explosiones.

Los recientes problemas han llevado a algunos observadores a dudar de que el vehículo de lanzamiento más ambicioso de la historia sea capaz de llevar a los humanos de vuelta a la Luna, o de cumplir el sueño de Musk de colonizar Marte.

El cohete tenía previsto despegar en su décimo vuelo desde la 'Starbase' de la empresa, en el sur de Texas, a las 6:30 p.m. locales del domingo.

Unos 15 minutos antes del despegue, sin embargo, SpaceX canceló el vuelo, algo relativamente habitual en los lanzamientos espaciales, aunque generó la incertidumbre de quienes guardaban la expectativa, que se cuestionaron el motivo de la interrupción.

"Se suspende el décimo vuelo de Starship de hoy para dar tiempo a resolver un problema con los sistemas terrestres", escribió la cuenta de SpaceX en su cuenta oficial de la red social X, de la que también es dueño Musk.

Más tarde, el mismo magnate también se refirió a lo sucedido con un post su plataforma, explicando el motivo de manera más específica: "hay que arreglar una fuga de oxígeno líquido en tierra".

Aunque el exasesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump indicó tarde en la noche del domingo que "mañana (lunes) se realizará otro intento de lanzamiento", SpaceX advirtió que el momento aún era "dinámico y susceptible a cambiar".

La misión de una hora de duración tenía previsto someter la etapa superior del cohete a una serie de pruebas antes de que el propulsor de la etapa inferior amerizara en el océano Índico.

Mientras que Starship es fundamental dentro de la ambición del multimillonario Musk en la carrera por colonizar Marte, la NASA, por su parte, cuenta con una versión modificada para llevar a los estadounidenses de vuelta a la Luna.

No obstante, la etapa superior del cohete, que es la nave espacial destinada para transportar tripulación y carga, ha explotado en los tres vuelos de prueba anteriores en 2025.

Dos de las pruebas fallidas provocaron una lluvia de escombros sobre las islas del Caribe, mientras que la otra alcanzó el espacio antes de desintegrarse. Luego, en junio, otra etapa superior explotó en tierra durante una prueba de "fuego estático".

El cohete de 123 metros está diseñado para ser totalmente reutilizable, pero la empresa aún no ha logrado que la etapa superior lleve una carga útil al espacio o regrese al lugar de lanzamiento.

Tras una investigación sobre el anterior vuelo fallido en mayo, SpaceX dijo que "forzaría intencionadamente los límites estructurales" de la etapa superior, con la esperanza de lograr un regreso exitoso.

La filosofía de la empresa de "fracasar rápido, aprender rápido" ha sido durante mucho tiempo el motivo de su notable trayectoria, lo que le ha valido a la empresa estadounidense un liderazgo mundial indiscutible en lanzamientos gracias a su familia de cohetes Falcon.

Incluso si la décima prueba finalmente tiene éxito, expertos aseguran que siguen existiendo obstáculos técnicos, desde hacer que el sistema sea totalmente reutilizable a bajo costo, hasta demostrar que puede reabastecer combustible en órbita, un requisito previo para las misiones espaciales profundas.

Con eso y todo, SpaceX sigue adelante en su intento, aumentando la frecuencia de los lanzamientos a pesar de las críticas de los grupos ecologistas por su impacto ecológico.