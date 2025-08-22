NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
SpaceX

La empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, lanzó un dron militar secreto de Estados Unidos

agosto 22, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
El dron X-37B fue diseñado por United Launch Alliance, una filial de Boeing - Foto NASA
El dron X-37B fue diseñado por United Launch Alliance, una filial de Boeing - Foto NASA
Diseñado por United Launch Alliance, una filial de Boeing, el dron parece una versión reducida de los jubilados transbordadores espaciales.

Un dron espacial secreto del ejército estadounidense diseñado para permanecer en órbita varios cientos de días fue lanzado con éxito la noche del jueves en un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.

El despegue desde la base de Cabo Cañaveral, en Florida, se realizó a las 11:50 p.m. hora local, según las imágenes retransmitidas en directo por el grupo propiedad del multimillonario Elon Musk.

o

El dron X-37B fue diseñado por United Launch Alliance, una filial de Boeing.

La Fuerza Espacial estadounidense dijo que la misión del aparato, su octava en el espacio, incluye "un amplio rango de pruebas y objetivos de experimentación", aunque no fue divulgada su duración total.

"Estas demostraciones operacionales y experimentos comprenden tecnologías de próxima generación incluyendo comunicaciones láser y el más desarrollado sensor inercial cuántico jamás probado en el espacio", según un comunicado de esa sección militar el mes pasado.

"La misión 8 contribuirá a mejorar la resiliencia, eficiencia y seguridad de las arquitecturas de comunicación basadas en el espacio", agregó.

o

Con un tamaño similar al de un pequeño autobús, el X-37B parece una versión reducida de los transbordadores espaciales que fueron retirados en 2011.

En misiones previas, el dron ha llevado a cabo pruebas para la agencia espacial estadounidense NASA.

El artefacto tiene nueve metros de largo y unos 4,5 metros entre sus alas.

Temas relacionados:

SpaceX

Elon Musk

Espacio

Ejército

Militar

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos viendo en vivo y en directo el desplome de la dictadura de Nicolás Maduro": Omar González de Vente Venezuela sobre situación actual de la cabeza del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Alligator Alcatraz - Foto AFP
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Escuelas de El Salvador - AFP
El Salvador

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Atentado en Cali, Colombia - Foto: AFP
Atentado

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Restos humanos, fósiles marinos y de dinosaurios son algunos de estos hallazgos | Foto Canva
Descubrimiento

Los tesoros ocultos del Sahara: fósiles de dinosaurios, momias y restos marinos

Varias lluvias de meteoros se encuentran activas entre los últimos días de julio y los primeros de agosto - Imagen CANVA
Astronomía

Bolas de fuego son captadas en los cielos de Colombia, España y Chile: eventos que las originan aún están activos

La NASA ha dicho que 3I/ATLAS es un cometa - Fotos Observatorio Internacional Gemini/NASA
Astronomía

Objeto interestelar 3I/ATLAS no es una nave extraterrestre, la NASA explicó que posee un núcleo helado y una coma, lo que lo clasifica como cometa

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no cree en nadie: anotó triplete y uno de los goles fue con su popular salto sostenido

Lewis Hamilton | Foto: EFE
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton dejó ver su lado más vulnerable y habló de la razón por la que decidió no tener pareja mientras corra en la Fórmula 1

Unión Europea - Foto: Pixabay
Unión Europea

Unión Europea a Maduro: Las elecciones locales no lo legitiman

Hulk Hogan, exluchador de la WWE / FOTO: EFE
Muerte

Luto en la lucha libre: Muere la leyenda de la WWE Hulk Hogan a los 71 años

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Economía

Economía estadounidense crece por encima de las expectativas en el segundo trimestre pese a los agresivos aranceles de Trump

Restos humanos, fósiles marinos y de dinosaurios son algunos de estos hallazgos | Foto Canva
Descubrimiento

Los tesoros ocultos del Sahara: fósiles de dinosaurios, momias y restos marinos

Isla Santa Rosa de Loredo, Perú - Foto: EFE
Tensión

Congresista peruana buscará declarar a Daniel Quintero persona non grata por colocar bandera de Colombia en la isla de Santa Rosa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano