NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
América Latina

En país de Latinoamérica encuentran un colmillo de la Era del Hielo con más de 100 años de antigüedad

enero 22, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Colmillo prehistórico | Foto Canva
Colmillo prehistórico | Foto Canva
Expertos aseguran que la especie prehistórica media entre los 2,5 y 3 metros de altura, con un peso estimado de 3 a 5 toneladas aproximadamente.

En Argentina, el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”, descubrió la megafauna que habitó la provincia de Buenos Aires durante el Cuaternario o Era del Hielo.

o

Gracias al hallazgo, se entiende que hace más de 100.000 años, un mamífero denominado Notiomastodon platensis, perteneciente a la familia Gomphotheriidae, habitó en la zona y recorría las planicies donde en la actualidad se extienden las playas bonaerenses de Centinela del Mar.

Sin embargo, en todo este tiempo no se descubrió debido a que sus huellas quedaron enterradas bajo metros de sedimento.

No obstante, un grupo científico del museo local, distintos voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología de Miramar y especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzó Scagali de Mar de Plata, fueron los que tomaron la iniciativa de investigar la Reserva Natural Centinela del Mar, ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Miramar.

Su búsqueda se forjo por varias jornadas, puesto que debían tener cuidado para extraer y recuperar el colmillo fósil que mide más de un metro y medio de longitud.

El colmillo se destaca en la región convirtiéndose en el hallazgo paleontológico más destacado en los últimos años.

Ahora, la pieza de alto valor regional y científica se encuentra en el laboratorio del museo, donde se le están realizando tareas de acondicionamiento antes de su exhibición pública.

o

Cabe recalcar, que este mamífero es un lejano pariente de los elefantes actuales, son separados por grandes diferencias, una de ellas es el tamaño, puesto que los Notiomastodon platensis alcanzaban a medir entre los 2,5 y 3 metros de altura, con un peso estimado de 3 a 5 toneladas aproximadamente.

Por lo tanto, el museo celebra haber encontrado la pieza y dijo que “este hallazgo representa un aporte relevante para el estudio de la megafauna que pobló la región pampeana durante la Era de Hielo”, concluyeron.

Temas relacionados:

América Latina

Descubrimiento

Hallazgo

Científicos

Argentina

Ciencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez": analista tras designación de nueva encargada de negocios para Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Artemis II se encuentra en la Plataforma de Lanzamiento 3 del Edificio de Ensamblaje-Foto: AFP
Nasa

En Vivo: la NASA traslada el cohete lunar a plataforma de lanzamiento antes de la misión Artemis II, en una maniobra que puede durar 12 horas

Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

Abogado penalista sugiere una ley de amnistía para presos políticos del régimen en Venezuela: “Es la forma más expedita de que podamos tenerlos libres de toda culpa”

Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk

Elon Musk califica de "completo idiota" a jefe de aerolínea que descartó instalar dispositivos Starlink de la SpaceX en sus aviones

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia de unidad Delta Force | AFP
Cae Maduro en Venezuela

Qué es Delta Force, la fuerza de élite de EE. UU. que persiguió a Pablo Escobar, Sadam Husein, Manuel Noriega y ahora capturó a Nicolás Maduro

Balón de fútbol - Foto de referencia Canva
Guatemala

Final de fútbol en Guatemala termina con enfrentamientos e invasión de la cancha: un jugador fue hospitalizado

Foto: @EUCOM
Buque petrolero

Estados Unidos captura un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico

Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
Actor

Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Aranceles

"En una guerra comercial el que pierde es el pueblo": abogado internacionalista sobre aranceles impuestos por Ecuador y Colombia

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Prisionero - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Juan Caguaripano liderando la llamada Operación David Carabobo | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Hubo torturas con electricidad": el duro testimonio del padre del preso político Juan Carlos Caguaripano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre