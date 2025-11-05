Esta noche se podrá ver en Venezuela y Colombia la Luna llena más grande del año: razones del fenómeno y horarios

La noche entre el 5 y 6 de noviembre, los observadores del cielo tendrán la oportunidad de presenciar una Superluna, un evento que ocurre cuando la Luna llena coincide con su perigeo, es decir, el punto más cercano a la Tierra en su órbita.

Según explica la NASA, durante este fenómeno, la Luna puede parecer hasta un 30% más brillante y un 14% más grande de lo habitual.

Debido a su órbita elíptica, en este punto más cercano, la Luna se ubica a unos 355.000 kilómetros de la Tierra, una distancia mucho menor que los 405.000 kilómetros que alcanza cuando está en el punto más lejano, conocido como apogeo.

En países como Venezuela y Colombia, la Superluna podrá observarse desde las 8:55 de la noche y 7:55 de la noche, respectivamente, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Esta Luna llena también es conocida como la Luna del Castor. Esta denominación fue popularizada por el Almanaque de Granjeros de Maine en la década de 1930, el cual adoptó nombres tradicionales de las tribus indígenas norteamericanas para las distintas lunas llenas del año.

Según las tradiciones nativas americanas, en esta época, conocida como mediados de otoño, se colocaban trampas para castores con el fin de asegurar reservas de pieles cálidas para el invierno.

La luna llena de noviembre también es conocida como Luna de las Heladas o Luna de la Nieve, aunque estos nombres a veces se asocian también con la Luna llena de diciembre.

Además, la Luna Llena del Castor marca una serie de celebraciones y festivales en Asia.

Entre ellos se encuentran el Kartik Purnima en el hinduismo, el Karthika Deepam en el sur de India y Sri Lanka, el Loi Krathong en Tailandia, el Bon Om Touk en Camboya, el Tazaungdaing en Myanmar y el Ill Poya en Sri Lanka.

Cada uno de estos festivales tiene su propia conexión cultural y astronómica con la luna llena de noviembre.

Igualmente, para los amantes de la astronomía en todo el mundo, la Superluna de esta semana será especialmente significativa ya que se produce dos días después del "Día Internacional de la Observación de la Luna", una celebración global para los aficionados del satélite natural.

Para quienes no logren ver la Superluna del Castor esta noche, el 4 de diciembre será la próxima y última superluna del 2025.