Esto cuestan las nuevas gafas con inteligencia artificial de Meta con las que busca reemplazar a los teléfonos inteligentes

El gigante tecnológico Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, presentó su nuevas gafas con inteligencia artificial (IA), una apuesta por un cambio de estilo de vida dirigido a combinar la realidad y el espacio virtual.

Se trata de las Meta Ray-Ban Display que traen pantallas incorporadas y permiten a los usuarios ver mensajes, fotos y más, como si estuvieran mirando la pantalla de un teléfono móvil.

Además, vienen con brazaletes con sensores llamados bandas neuronales que permiten a las personas controlar las gafas con movimientos sutiles de los dedos.

Presentadas el miércoles por el director ejecutivo de la compañía estadounidense, Mark Zuckerberg, fueron calificadas como las gafas de IA más avanzadas de Meta.

"Nuestro objetivo es crear gafas atractivas que ofrezcan superinteligencia personal y una sensación de presencia usando hologramas realistas (...) Estas ideas combinadas son lo que llamamos el metaverso", dijo Zuckerberg en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía.

El precio en el mercado de las Meta Ray-Ban Display es de 799 dólares.

Según dijo Zuckerberg, las gafas con IA eventualmente reemplazarán a los teléfonos inteligentes, que actualmente usamos en el día a día.

Desde hace cuatro años, el gigante tecnológico estadounidense comenzó a invertir fuertemente en realidad virtual y en el llamado metaverso. El cambio de nombre de la compañía de Facebook a Meta a finales de 2021 se dio para reflejar el cambio de estrategia.

Sin embargo, Reality Labs, la unidad de realidad virtual y aumentada de Meta, se ha visto golpeada con pérdidas económicas de 4.500 millones de dólares en el segundo trimestre de este año.

El analista principal de CCS Insight, Leo Gebbie, asegura que el nuevo lanzamiento de las gafas se traduce como una apuesta a largo plazo de Meta "para liberarse de los teléfonos inteligentes", ya que ha perdido terreno con grandes rivales como Apple y Google.