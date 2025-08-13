Estudio revela que los gatos pueden llegar a padecer deterioro cognitivo similar al de los humanos

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Edimburgo, la Universidad de California, el Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido y el Scottish Brain Sciences descubrió que gatos, con edades avanzadas, pueden llegar a presentar un deterioro cognitivo similar al de las personas.

Los felinos, al igual que los seres humanos, en un punto de edad avanzada pueden llegar a padecer demencia.

Los principales efectos de este diagnóstico son cambios de comportamiento, aumento en los maullidos, confusión y problemas para dormir, afectaciones similares a las del Alzheimer en los seres humanos.

La presencia de una sustancia que produce el deterioro de la mente

La investigación se hizo a los cerebros de 25 gatos de diferentes edades y con diagnóstico de deterioro cognitivo, lo cual reveló la presencia de beta-amiloide, proteína que obstruye el proceso de la sinapsis.

Esto quiere decir que la presencia de este aminoácido impide la comunicación entre neuronas, lo cual afecta la conexión y funciones cerebrales que son esenciales para el aprendizaje y la memoria, provocando características similares a la enfermedad del Alzheimer en los seres humanos.

VEA TAMBIÉN Investigadores colombianos descubren la presencia de microplásticos en la placenta humana o

Los científicos también encontraron que los astrocitos y las microglías, células que desempeñan funciones esenciales en el sistema nervioso central, “devoraban” las sinapsis afectadas, un proceso que puede ser beneficioso o perjudicial, dependiendo de la edad y el avance de la enfermedad como el Alzheimer en el caso de las personas.

Esto deja ver la similitud del deterioro cerebral tanto en los seres humanos como en los gatos, tal como señaló el doctor Robert McGeachan, director del estudio en la Universidad de Edimburgo.

“La demencia es una enfermedad devastadora, ya sea que afecte a humanos, gatos o perros. Nuestros hallazgos resaltan las sorprendentes similitudes entre la demencia felina y la enfermedad de Alzheimer en las personas”, afirmó.

Se trata de un avance significativo para el desarrollo de tratamientos, pues este estudio realizado con los felinos permite un acercamiento más realista sobre el Alzheimer, teniendo en cuenta que la mayoría de las investigaciones de esta enfermedad se han hecho con roedores modificados.

“Esto abre la puerta a explorar si los nuevos y prometedores tratamientos para la enfermedad de Alzheimer en los seres humanos también podrían ayudar a nuestras mascotas", señaló el doctor Robert McGeachan.

Recomendaciones de los expertos

Los expertos resaltan la importancia de realizar un chequeo médico veterinario para que sea el especialista quien por medio de exámenes determine si su mascota padece el síndrome de disfunción cognitiva (SDC).